''Hadi'' Yarışmasının İpucu Sorusu Potasyum Hidroksit Nedir?

Canlı mobil bilgi yarışması "Hadi" son dönemde ülkede yükselişini koruyor. Türkiye'de en çok indirilenler sırasında 6. sırayı alan uygulama, her gün belli bir miktarda gerçek para ödülünü yarışmanın kazananlarına dağıtıyor.

ÖDÜL 30.000 TL

Yarışmanın canlı yayınında soru şu şekilde açıklandı: "Ödül Supradyn'den 30.000 TL. Bugünkü ipucumuz zamanında sokakları buram buram kokusuyla dolduran, halı temizliğinden organik tarıma bir çok farklı alanda kullanılan, sarı renkli ve yumuşak bir temizlik maddesiyle ilgili. Potasyum hidroksit su ve yağ asidi bileşimiyle elde edilen temizlik maddesinin adı nedir?".

"HADİ" SORUSUNUN CEVABI: ARAP SABUNU

Arap sabunu, üretim olarak içeriğinde potasyum hidroksit bulundurur. Genellikle sarı veya açık kahverengi olan arap sabunu, etkileyici temizlik gücüyle ev hanımlarının vazgeçilmezi olarak kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen arap sabunu, ev temizliğinden bahçe ilaçlamasına, halı temizlemeden sürü hayvanlarının temizliğine kadar pek çok alanda kullanılıyor.

POTASYUM HİDROKSİT NEDİR?

Potasyum hidroksit, katı ve beyaz renkli bir kimyasal madde olarak bilinir. Suda erimesi halinde ısıyı dışarı veren potasyum hidroksit, nemi emen bir yapıdadır. Sanayi ürünlerinde, tarımda, temizlik sektöründe ve hayvancılıkta kullanılabilen kimyasal madde, endüstriyel alanda da yaygın bir şekilde kullanılır. Sıvı sabun yapımında, atık kağıtların geri dönüştürülmesinde kullanılan ürünün kullanım alanı oldukça geniştir.

HADİ NEDİR?

İndirime rekorları kıran mobil uygulama "Hadi" App Store'dan sonra Android' e de geldi. Günde iki kez yayınlanan bilgi yarışması binlerce insan tarafından oynanıyor. Yarışmacılar 12 sorunun tamamını bilmeleri halinde binlerce lira kazanabiliyor. Uygulama ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.