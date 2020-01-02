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Potaya Ege damgası

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) ilk yarının bitimine 2 hafta kala tüm Ege takımları şampiyonluk yarışında ve Play-Off hattında bulunuyor.

02.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:20 Potaya Ege damgası

TÜRKİYE Ligi'nde (TBL) ilk yarının bitimine 2 hafta kala tüm takımları şampiyonluk yarışında ve Play-Off hattında bulunuyor. Lige bu sezon yükselen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 13 maçta 10 galibiyetle lider durumda. Şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Petkimspor, 9 galibiyetle rakibini ikinci sıradan takip ediyor. Balıkesirspor Büyükşehir Belediyespor'un 9 galibiyetle üçüncü basamakta yer aldığı ligde mütevazı bir takımla yola çıkmasına rağmen performansıyla alkışı hak eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 8 galibiyetle dördüncü sırada bulunuyor. 

Ligin yine iddialı takımlarından Akhisar Belediye Basketbol aynı galibiyet sayısıyla yedinci, bu sezon TBL'ye yükselen Ege ekiplerinden Bornova Belediyespor 7 galibiyetle sekizinci, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ise yine 7 galibiyetle dokuzuncu basamakta kendine yer buldu. Sezon sonunda puan tablosunda ilk sırayı elde eden takımın şampiyon olarak direkt ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği ligde lideri takip eden 8 takım ise Play-Off oynayıp hedefine ulaşmaya çalışacak.



Lokman Hekim, basketbol, Ege, Spor

Kaynak: DHA

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