03.07.2019 01:19
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Pote yarışını BB Erzurumspor kazandı

Pote yarışını BB Erzurumspor kazandı

Süper Toto 1. Lig ekiplerin BB Erzurumspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Beninli santrfor Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.

Süper Toto 1. Lig ekiplerin BB Erzurumspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Beninli santrfor Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.

Transferi sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Kral" etiketiyle duyuran BB Erzurumspor, ayrıca Pote ile sezonun ilk transferini de gerçekleştirmiş oldu.

Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Mickael Pote, 1. Lig'de 35 lig maçında forma giyip 16 gol attı.

Transferin gözdesi olan ve 1. Lig tarihinin en golcü yabancıları arasında yer alan Pote ile Bursaspor ve Akhisarspor'un da yakından ilgilendiği biliniyordu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Spor

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