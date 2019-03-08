Potlaç Kadın Kooperatifi Kuruldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Kadıköy Belediyesi'nin Feneryolu'nda kadın kooperatifine tahsis ettiği dükkanlar önünde şenlik düzenlendi.

POTLAÇ YÖNETİM MODELİ OLARAK DA BİR ÖRNEKTİR

"Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin Feneryolu'nda Potlaç'a tahsis ettiği 9 dükkanın bulunduğu pasajın önünde düzenlenen bir etkinlikle duyurdu. Törende konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi'nin yönetiminde kadınların ciddi bir paya sahip olduğunu belirterek "Kadıköy'ün başarısında, Kadıköy Belediyesi yönetiminde çok sayıda kadın olması yatıyor. Belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız arasında çok sayıda kadın var, müdürlerimizin yüzde 70'ı kadın. Gördük ki kadınlar ne kadar nüfusları oranında temsil edilirse, bir yönetimde ne kadar kadın olursa, orada o kadar başarı, o kadar demokrasi, o kadar sevgi ve umut vardır. Potlaç kadınlarla beraber başladı ve bu noktaya kadar geldi. Potlaç kadınların sadece ekonomik olarak güçlenmesi, sosyalleşmesi, gelişmesi değil yönetim modeli olarak da bir örnektir. Türkiye siyasetine ciddi şekilde yansıyacağını düşünüyorum" dedi. Yerel seçimlerle birlikte görev süresinin dolacağını hatırlatan Nuhoğlu, "Böyle bir proje ile beraber bu dönemi kapatmak benim için de çok duygulu ve mutlu. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

110 KADININ BAŞLATTIĞI ÖRGÜTLENME BUGÜN 1050'YE ULAŞTI

Kadıköy Belediyesi, 2015 yılında kadınlarla yaptığı toplantıda kadınlardan gelen talepler üzerine oluşturulan Kadın Dayanışma Ağı Potlaç'ı kurdu. Kızılderililerin değiş tokuş bayramlarına verilen isim olan Potlaç'dan esinlenerek, ilk kez 2016 yılında 110 kadınla başlayan proje bugün 1050 kadına ulaştı. İlk olarak Moda'da "Potlaç Kadın El Emeği Satış Noktası"nda el emeği ve göz nuru ürünlerini sergileyen Potlaçlı kadınlar, daha sonra Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılan Potlaç Dükkan'da da ürünlerini satışa çıkardı. Yazın Moda'da kışın ise Potlaç Dükkan'da dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin gösterildiği projede Potlaç Atölye'nin de açılmasıyla kadınlar birbirleriyle kalıcı bağlar kurdu. Kadınların kalıcı bağlar kurmasının sonuçlarından biri olarak Potlaç Kadın kooperatifi fikri doğdu. 2019 başında Potlaç Kooperatif Girişimine hız veren kadınlar "Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kurdu.

BELEDİYEDEN KADINLARA BÜYÜK DESTEK

Kadıköy Belediyesi Meclisi, Mart ayı meclis toplantısında "Potlaç Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi"ne mülkiyeti belediyeye ait olan 9 dükkanı oybirliği ile 3 yıllığına tahsis etti. 9 dükkanın bulunduğu pasajın, 280 metrekare koridor alanı olmak üzere toplam 814 metrekare kapalı alanı bulunuyor.

KADIN EMEĞİ BU PASAJDA OLACAK

Kooperatif belediyenin tahsis ettiği dükkanların bulunduğu pasajı, Mutfak (cafe), Bakkal (gıda dükkanı), İkinci El Dükkanı, El Emeği Dükkanı, Atölyeler (workshop alanları), Mutfak Atölyesi, Sanat Atölyeleri (Seramik-Cam-Mine vb.) olarak düzenleyecek. Dükkanlarda üretici kadınların deneyimlerini aktarabilecekleri atölyelerin yanı sıra diğer kooperatiflerle işbirlikleri yapılarak ürün satış alanları oluşturulacak.

Kaynak: Bültenler