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Powell: Ekonomiyi desteklerken Fed'in cephanesi bitmez

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Covid-19 krizi sürecinde ABD ekonomisini desteklerken Fed'in cephanesinin bitmeyeceğini vurguladı.

26.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:46
Powell: Ekonomiyi desteklerken Fed'in cephanesi bitmez

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, Covid-19 krizi sürecinde ABD ekonomisini desteklerken Fed'in cephanesinin bitmeyeceğini vurguladı.

NBC'nin sorularını yanıtlayan Powell, ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte belirgin bir şekilde yavaşladığının görüleceğini vurguladı, ancak yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma beklediğini söyledi.

Covid-19 salgınının giderek genişlediğine de işaret eden Powell, yatırımcılara ekonomik aktiviteden ve özellikle de kamu sağlığı sektöründen bir süreliğine uzak durmalarını alık verdi.

Powell, ABD ekonomisinin bir durgunluk içinde olabileceğini vurguladı, ancak, ABD ekonomisinin bir sorunu olmadığını, tam tersine iyi durumda olduğunu savundu.

ABD'nin, ABD'nin virüsü kontrol altına almaya odaklanması gerektiğini de vurguladı ve salgının tamamen savuşturulmasının ardından ekonominin hızla yukarı döneceğini söyledi.

Mevcut durumu, "benzersiz" diye tanımlayan ve bunun sıradan bir durgunluk olmadığının altını çizen Powell, ekonomideki duruşun, insanlara, Covid-19 salgınının üstesinden gelebilmek için, işten uzak durmalarının istendiğini anımsattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Koronavirüs, Fed, Ekonomi

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