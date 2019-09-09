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Powell: fed ekonomik genişlemeyi desteklemeyi sürdürecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide büyümenin sürdürülmesi için "uygun şekilde" hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

09.09.2019 08:35 Powell: fed ekonomik genişlemeyi desteklemeyi sürdürecek
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ekonomide büyümenin sürdürülmesi için "uygun şekilde" hareket etmeye devam edeceğini söyledi.
Powell, Zürih Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Bizim yükümlülüğümüz, elimizdeki araçları ekonomiyi desteklemek için kullanmak ve biz de bunu yapmayı sürdüreceğiz" dedi.
Konuşmasında, istihdam piyasası ve tüketici harcamalarının güçlü olduğunun altını çizen Powell, politika yapıcıların jeopolitik riskleri, finansal şartları ve diğer gelmekte olan ekonomik verileri yakın izlediklerini de vurguladı.



Amerika Birleşik Devletleri, Zürih Üniversitesi, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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