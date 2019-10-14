Haberler » Güncel » Powerbank içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Powerbank içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir'de powerbank içerisine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.

14.10.2019 16:32Powerbank içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
Nevşehir'de powerbank içerisine gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminaline gelen Ş.A'nın (18) üzerinde ve çantasında arama yaptı.
Yapılan aramada powerbank içerisine gizlenmiş halde 60,92 gram metamfetamin, 10 uyuşturcu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet kilitli poşet ve 1 adet uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan plastik kürek ele geçirildi.
Ş.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:37 Koza-İpek Holding davası
18:36 Akar: "(Şoygu görüşmesi) Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması...
18:36 Erdoğan, dünya türk iş konseyi toplantısı'nda konuştu
18:36 Milli savunma bakanı hulusi akar, mhp'ye ziyarette bulundu
18:36 Milli savunma bakanı hulusi akar, chp ziyareti sonrası açıklama yaptı
18:36 Milli savunma bakanı hulusi akar, mhp'ye ziyarette bulundu -2
18:36 Avrupa birliği konseyi türkiye'nin askeri eylemlerini kınıyoruz
14.10.2019 18:38:23