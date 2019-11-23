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Powerbank içerisine de uyuşturucu saklamış

Niğde'de, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli S.K.'nin evinde yapılan aramada powerbank (taşınarbilir güç kaynağı), televizyon sehpası ve evin çeşitli yerlerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

23.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:20Powerbank içerisine de uyuşturucu saklamış

'de, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli S.K.'nin evinde yapılan aramada powerbank (taşınarbilir güç kaynağı), televizyon sehpası ve evin çeşitli yerlerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, Ulukışla ilçesinde R.Y ve H.O.B.?nin uyuşturucu madde satın aldıkları bilgisine ulaştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Kısa sürede durdurulan araçta yapılan aramada, eroin ve bonzai maddesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. R.Y. ile H.O.B.'ye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.K.?nin evinde de arama yapıldı. Aramada uyuşturucu maddeleri paketlediği alüminyum folyo rulosu, powerbank içerisine ve televizyon sehpasına gizlenmiş, duvar kenarına dökülmüş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. S.K.?nin üzerinde de yapılan aramalarda da 7 adet uyuşturucu tedavisinde kullanıldığı değerlendirilen reçetesiz ilaç ile eroin maddesi ele geçirildi. R.Y.'nin 4 yıl 2 ay, S.K.?nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezaları nedeniyle arandıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

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