POYD 28'inci yılını kutladı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) 28'inci yılsonu galasında konuşan Başkan Ülkay Atmaca, bu yıl konaklama sektöründe tüm sezonların rekorunun kırıldığını belirterek, 2020 yılı turizm sezonunun daha iyi olacağını belirtti.



POYD 28'inci Yılsonu Galasını, bir otelde düzenledi. Çok sayıda turizmcinin katıldığı gecede konuşan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 2020 turizm sezonunun 2019 yılına göre daha iyi geçeceğine inandıklarını söyledi. Atmaca, "Konaklama sektörü 2019 yılında tüm sezonların en iyi performansını göstererek rekor üzerine rekor kırdı. 2020 yılında da Türk turizm sezonu 2019 yılına göre daha iyi olacak. Türk turizmini 12 aya yayılmasını ve istihdamı artırılmasını hedefledik. 2016 krizinden çık yollarını bulduk. 2017 ve 2018 yılları toparlanma yılları oldu. 2019 yılı daha iyi oldu. Ama 2019 tüm zamanların en iyi sezonu olmayı hak etti" dedi.



Ülkay Atmaca'nın konuşmasının ardından POYD'a üyelikte 25, meslekte de 50'nci yılını kutlayan kurucu üyelere plaketler verildi. Törende ayrıca POYD'a çeşitli sponsorluklar yapan firma temsilcilerine de plaket takdim edildi.



Meslekte 50 yılı aşan ve POYD üyeliğinde 25 yılı dolduran kurucu üyeler Avni Aker, Necip Fincancıoğlu, İbrahim Gezer, Sobutay Gönen, Aydın Aytuğ, Mehmet Alfuran, Kaya Gürlersan ve Rauf Akduman'a plaketleri POYD yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.



Gala, daha sonra müzik eşliğinde devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA