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POYD Başkanı Atmaca: "Antalya paydaş birlikteliğiyle hızla eski günlere dönecek"

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Virüs salgını biter ve aşı bulunursa sektör olarak en hızlı şekilde eski günlerimize döneriz. Antalya'nın böyle bir paydaş birlikteliği ve tecrübesi var" dedi.

16.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:46
POYD Başkanı Atmaca:
POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Virüs salgını biter ve aşı bulunursa sektör olarak en hızlı şekilde eski günlerimize döneriz. Antalya 'nın böyle bir paydaş birlikteliği ve tecrübesi var" dedi.

Geçtiğimiz yılı rekorlarla kapatan Antalya'da bu yıl korona virüs nedeniyle tüm oteller bomboş. 15-22 Nisan Turizm Haftasını durgun geçiren turizmciler de gözünü Mayıs ve Haziran aylarına çevirdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca dünyada bir ilkin yaşandığını belirterek, "Türkiye ve Antalya olarak rekorlar kırarken, tamamen duran bir sektör olduk. Bu sadece bizim değil dünyanın sorunu, o nedenle umarım en kısa sürede en az kayıpla bu virüs illetinden kurtulur ve eski günlerimize döneriz. Biz bütün hazırlığımızı Mayıs sonu, Haziran başına yönelik yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Paskalya ve Rus Bayramı dönemi

Şu an Paskalya dönemi olduğunu ve 2 hafta sonra da Rus Bayramı olduğunu hatırlatan Atmaca, "Şu an tesisler açılmış çalışanlar işinin başında olacaktı. Antalya'da her yer kapalı maalesef ve herkes gibi ben de endişeli ve tedirginim. Çünkü hiç böyle bir deneyimimiz olmamıştı. İlk kez haftalardır işimize gidemiyoruz, sokağa çıkmak istemiyoruz. Evlatlarımıza, anne babalarımıza, en sevdiklerimize sarılamıyoruz" dedi.

Turizm Haftası

Turizm Haftası için Antalya Valiliği ile çok güzel bir hafta planlandığını ancak hazırlıkların korona virüsü dolayısıyla hayata geçirilemeyeceğini aktaran Atmaca, "Bu yıl çok zor bir süreçten geçiyoruz ama bir şey anladık. Turist gelir, oteller açılır her şey eskiye döner ancak sağlık dönmüyor. O nedenle bu süreçten kendimize çok ders çıkarttık. En büyük temennim bu virüsten kurtulmak ve aşısının bir an önce bulunması. Virüs salgını biter ve aşı bulunursa sektör olarak en hızlı şekilde eski günlerimize döneriz. Antalya'nın böyle bir paydaş birlikteliği ve tecrübesi var. Bu dönemin en az hasarla atlatılması için emek veren herkese sonsuz teşekkürler" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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