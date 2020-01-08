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Poyrazdamları voleybolda Manisa şampiyonu

Manisa'nın Salihli ilçesi Poyrazdamları Ortaokulu, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Yıldız Erkekler şampiyonasında tüm rakipleri yenerek il şampiyonu oldu.

08.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:46 Poyrazdamları voleybolda Manisa şampiyonu
'nın ilçesi Poyrazdamları Ortaokulu, Manisa Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler şampiyonasında tüm rakipleri yenerek il şampiyonu oldu.

Salihli Belediye Spor Salonunda yapılan Yıldız Erkek Final Müsabakasında Poyrazdamları Ortaokulu rakibi Yiğitbaş İmam Hatip Ortaokulunu 3-0 sonuçla yenerek Manisa İl şampiyonu oldu. Şampiyonada Salihli Yiğitbaş İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Soma Cenkyeri Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü, Özel Akhisar Koleji Ortaokulu dördüncü oldu. Sporcu öğrencilere, kupa ve madalyaları Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ve Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek tarafından verildi.

Sporcuları ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Göktay'ı tebrik eden Okul Müdürü Yücel Ersoy, hedeflerinin grup müsabakalarında da aynı başarıyı elde ederek, adlarını Türkiye finallerine yazdırmak istediklerini söyledi. - MANİSA

voleybol, Salihli, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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