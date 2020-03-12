Poyrazın kızları'ndan milli gurur
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yıldız Milli Takım kampına davet edilerek Mudanya'nın gurur kaynağı olan Poyrazın Kızları'nı ağırladı.
12.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:13
Mudanya Belediyesi Bayan Hentbol Takımı, Mudanya'nın gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 16 - 22 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Yıldız Milli Takım kampına davet edilen Sude Çiftçi, Melike Kasapoğlu ve Ela Yıldız'ı ağırladı. Milli takım forması giyecek olan Poyrazın Kızları'yla gurur duyduğunu belirten Başkan Türkyılmaz, "Her yeni galibiyetle bizleri gururlandıran sporcularımıza ve antrenörlerine önümüzdeki günlerde yapılacak yeni karşılaşmaları için başarılar diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Güncel
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