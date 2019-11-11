Haberler » Güncel » Pozantı'da 10 bin fidan toprakla buluştu - Haber

Pozantı'da 10 bin fidan toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Pozantı ilçesinde 5 farklı noktada 10 bin fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:10Pozantı'da 10 bin fidan toprakla buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında ilçesinde 5 farklı noktada 10 bin fidan toprakla buluştu.
Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcılardan diktikleri fidanları zaman zaman gelip kontrol ederek can suyu vermelerini istedi.
Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Soner Karacan da fidanların nasıl dikileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Daha sonra Kaymakam Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal ve Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler 280 dönümlük alanda fidanları toprakla buluşturdu.

Pozantı, Alpu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:29 Kıbrıs gazilerine 'Milli Mücadele' madalyaları verildi
16:29 Ankara Adliyesi önünde çam fidanı dağıtıldı
16:24 Van'da 70 bin fidan toprakla buluşturuldu
16:24 "Bugün Fidan Yarın Nefes" için 5 bin fidan dikildi
16:24 Karabük Belediyesi çalışmaları
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:30:43