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Pozantı'da "Annelerimizle Buluşuyoruz" etkinliği

Adana'da okul ile aile iletişimini artırmak amacıyla "Annelerimizle Bluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

11.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:42Pozantı'da
'da okul ile aile iletişimini artırmak amacıyla "Annelerimizle Bluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Aşçıbekirli İlkokulu Müdürü Murat karacan, etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının veli öğrenci ilişkisinin güçlendirmek olduğunu kaydetti.
Anne ile vakit geçirmenin öğrenci üzerinde mutluluk, özgüven, sosyalleşme gibi olumlu etkiler yarattığını ifade eden Karacan, anne çocuk etkinliklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.
Etkinlik kapsamında sandalye kapmaca, ip çekme, yumurta taşıma, balon patlatma gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.

Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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