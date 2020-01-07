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Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

07.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:31
'nın ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının bulunduğu bölgeye yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü.
Çığ sonucunda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 3 kişiden ikisi kurtarıldı.
Kurtarılanlardan birinin olayda yaralandığı, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp

Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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