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Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kaybolmuştu.

07.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:11 Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı

'nın ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kaybolmuştu. Yetkililer kaybolan 2 kişiden 1'inin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde bir maden ocağına düşen çığ sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi ise çığ altında kaldı. Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada kayıp 2 kişiden 1'inin sağ olarak bulunduğu diğer şahsı ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - ADANA


Çamlıbel, Pozantı, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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