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Pozantı'da kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı

Pozantı Belediyesi ekipleri, Akçatekir Yaylası'nda yapı kayıt belgeleri iptal edilen 2 barakayı yıktı.

15.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:16Pozantı'da kaçak yapılar belediye ekiplerince yıkıldı
Belediyesi ekipleri, Yaylası'nda yapı kayıt belgeleri iptal edilen 2 barakayı yıktı.
Akça mevkisindeki ormanlık alanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgeleri iptal edilen 2 baraka, Pozantı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.
Belediye Başkanı Mustafa Çay, konuyla ilgili yaptığı açıklama, hiçbir şekilde devletin arazilerinin sahipsiz olmadığını, bu çıkar ve menfaat düşkünlerinin anlaması gerektiğini belirtereki "Kaçak yapıyla mücadelemize kararlılıkla devam edilecektir. Emekleri ve çalışmaları ile mücadelelerini sürdüren bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Akçatekir, Pozantı, Akça, Güncel

Kaynak: AA

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