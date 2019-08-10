Haberler» Güncel» Haber

Pozantı'da örtü yangını

Adana'nın Pozantı ilçesinde bahçe ve ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.

10.08.2019 14:14
Pozantı'da örtü yangını
Adana'nın Pozantı ilçesinde bahçe ve ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.
Pozantı - Niğde kara yolu kenarında bulunan TCDD'ye ait tren rayı civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana sıçrayan yangın Pozantı, Tarsus ve Ulukışla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Söndürme çalışmalarında 7 arazöz, 2 su tankı ve bir helikopter yer aldı.
Yangın nedeniyle bazı alanlar bağ ve bahçe alanları zarar gördü.
Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle hemen tutuşabilecek kuru ağaç ve otlar konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.
Üçgül, "Vatandaşlarımız bize ve ekiplerimize ne kadar yardımcı olurlarsa bizim de çıkan yangınlara müdahalemiz o kadar hızlı ve kolay olur." dedi.
Pozantı'da örtü yangını

Pozantı, Niğde, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:04   Bayram trafiğine havadan takip
15:02   Bursa valisinden bayramda yola çıkacaklara uyarı
15:02   Akar ve TSK'nin komuta kademesinden KKTC'de "kararlılık" mesajı (1) -LEFKOŞA
15:01   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı
15:00   Malta 39 mülteciyi kabul etti, gemi yöneticileri reddetti
14:59   Akar ve TSK'nın komuta kademesinden KKTC'de "kararlılık" mesajı (2)
14:58   Adıyaman'da Kurban Bayramı coşkusu