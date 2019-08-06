Haberler» Güncel» Haber

Pozantı'da örtü yangını söndürüldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.

06.08.2019 16:50
Pozantı'da örtü yangını söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pozantı - Niğde kara yolu kenarındaki TCDD'ye ait tren rayı civarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Pozantı, Ulukışla ve Tarsus'tan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, arazideki bir kısım örtülü alan zarar gördü.
Yangın sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan Pozantı - Niğde kara yolu daha sonra ulaşıma açıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pozantı, Niğde, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25   YKS birincisi tek tercihle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti
18:22   Engelli öğrenciler aşçılarla birlikte kokteyl hazırladı
18:22   Vali Aksoy, Gölcük'te muhtarlarla toplantı yaptı
18:22   SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
18:21   Adaya terk edildiği öne sürülen eşeği aradılar
18:20   Borsa günü yükselişle tamamladı
18:20   AK Parti MYK toplandı