Pozantı'da Ramazan Bayramı

Adana
'nın Pozantı
ilçesinde geleneksel hale getirilen bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu.
Vatandaşlar ilçe merkezinde bayram namazının ardından cami önünde toplandı.
Birbirlerinin bayramını kutlayan vatandaşlar, daha sonra sonra ilçe protokolüyle bayramlaştı.
Bayramlaşmaya kaymakam Muammer Sarıdoğan, belediye başkan yardımcısı Ebru Doğucu, jandarma komutanı İsmail Deniz
, ilçe emniyet müdürü Fatih
Uyguralp ve siyasi parti ilçe başkanları katıldı.
Daha sonra ilçe protokolü şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaynak: AA
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