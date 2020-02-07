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Pozantı'da yağışın verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan su taşkınlarının verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor.

07.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:10Pozantı'da yağışın verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor
'nın ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan su taşkınlarının verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor.
DSİ ekipleri, taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan ilçenin kırsaldaki Karakışlakçı ve Belemedik mahalleleri arasındaki yolu ulaşıma açmak için dolgu çalışmalarına başladı. Ekipler, Karakışlakçı Mahallesi'ne ulaşım sağlanması için geçici olarak servis yolu açtı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Pozantı merkeze 10 kilometre mesafedeki Belemedik Mahallesi yolunda zarar gören menfezin yeniden yapılması için çalışmalara başladı.
Şekerpınarı mevkisinde Çakıt Çayı'ndaki su debisinin yükselmesiyle zarar gören iki dinlenme tesisinde de suların çekilmesiyle temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, çalışmaların yapıldığı alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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