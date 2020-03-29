Pozantı'da yaralı köpek tedaviye alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde yaralı halde bulunan sokak köpeği tedaviye alındı.
29.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:48
Adana 'nın Pozantı ilçesinde yaralı halde bulunan sokak köpeği tedaviye alındı.
Fındıklı Mahallesi'nde, yol kenarında yaralı bir sokak köpeği olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldi.
Bir aracın çarptığı tahmin edilen köpek, ekip aracıyla veterinere götürüldü.
Fındıklı Mahallesi'nde, yol kenarında yaralı bir sokak köpeği olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldi.
Bir aracın çarptığı tahmin edilen köpek, ekip aracıyla veterinere götürüldü.
Kaynak: AA