Pozantı Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi

Adana
'nın Pozantı
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yıl içerisinde açmış olduğu kursların yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mustafa Çay
, Atatürk
Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışında, destek oldukları kurslarımızın yıl sonu sergi açılışıyla kursiyerlerin beceri ve el emeklerini yerinde gördüklerini belirterek, "Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında katkısı olan değerli hocalarımız ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Törende merkezdeki keman, bağlama ve halk oyunu kurslarına katılan kursiyerler küçük bir konser verdi, gösteri sundu.
Açılışın ardından Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Çay, Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız ve davetliler, sergiyi gezdi.
Kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergi 3 gün açık kalacak.
Kaynak: AA
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