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Pozitif vakaların taşındığı negatif basınçlı sedyelerle ilgili açıklama

Pozitif vakaların taşındığı negatif basınçlı sedyelerle ilgili açıklama Korona virüslü vakaların taşındığı sedyeler bulaş havayı dışa teneffüs etmiyor Korona virüsüne yakalanan vakaların taşındığı özel negatif basınçlı sedyeler sayesinde dış ortama herhangi bir bulaşıcı hastalığın...

31.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:15
Pozitif vakaların taşındığı negatif basınçlı sedyelerle ilgili açıklama
Korona virüslü vakaların taşındığı sedyeler bulaş havayı dışa teneffüs etmiyor
ŞANLIURFA - Korona virüsüne yakalanan vakaların taşındığı özel negatif basınçlı sedyeler sayesinde dış ortama herhangi bir bulaşıcı hastalığın yayılmadığı açıklandı.
Dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs salgınının, Türkiye 'de de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından vakaların taşınacağı özel negatif basınçlı sedyeler tüm illere gönderildi. Korona virüsü taşıyan hastalar, tespit edildikten sonra dezenfekte edilen ambulanslar ve negatif basınçlı sedyeler ile belirlenen hastanelere taşınıyor. Dış ortamdan tamamen izole sedyeler, temiz havayı hasta ile buluştururken, hastadan enfekte havayı ise filtreden temizleyerek dışarıya veriyor.
Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi İl Sorumlusu Murat Alpay, özel sedye ile ilgili açıklamasında, "Dünya ve ülkemizde görülen korona virüs vakalarını taşımak üzere Sağlık Bakanlığımız tarafından temin edilen negatif basınçlı sedyelerimizi kullanmaktayız. Negatif basınçlı sedyelerimizle hiçbir şekilde hastanın soluduğu havayı ambulansın içerisine bulaştırmadan özel filtreden geçirilerek temizlenerek dışarıya bırakılıyor. Yani ambulans içerisindeki sağlık çalışanlarına ve dışarıdaki vatandaşlara bulaşma riski ortadan kalkıyor. Taşınma işleminin ardından ambulans içerisi ve özel sedyemiz tamamen dezenfekte ediliyor. Sonrasında 30 dakika boyunca ambulansımızın içerisi havalandırılıyor. Son işlem olarak dezenfekte partiküllerini petlerle temizleyerek ambulansımızı diğer hastamız için hazır hale getiriyoruz. Covid-19 kapsamında bakanlık olarak en üst sevide hizmetlerimizi vermekteyiz. Gerekli tüm teçhizatlarımız ile hazır olup görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.
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Pozitif vakaların taşındığı negatif basınçlı sedyelerle ilgili açıklama

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Türkiye, Genel

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Pozitif vakaların taşındığı negatif basınçlı sedyelerle ilgili açıklama
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