Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor

Koronavirüs salgınına yakalanan hastaların taşınması için Sağlık Bakanlığı'nın tüm illere gönderdiği özel negatif basınçlı sedyeler, hiçbir şekilde dış ortama bulaşıcılık yaymıyor. Taşıma işlemi bittikten sonra ambulans ve özel sedye tamamen dezenfekte ediliyor.

ENFEKTE HAVA FİLTREDE TEMİZLENİYOR

Koronavirüs taşıyan hastalar, tespit edildikten sonra dezenfekte edilen ambulanslar ve negatif basınçlı sedyeler ile belirlenen hastanelere taşınıyor. Dış ortamdan tamamen izole sedyeler, temiz havayı hasta ile buluştururken, hastadan enfekte havayı ise filtreden temizleyerek dışarıya veriyor.

''TAŞIMADAN SONRA AMBULANS DEZENFEKTE EDİLİYOR''

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) İl Sorumlusu Murat Alpay, özel sedye ile ilgili açıklamasında, "Dünya ve ülkemizde görülen koronavirüs vakalarını taşımak üzere Sağlık Bakanlığımız tarafından temin edilen negatif basınçlı sedyelerimizi kullanmaktayız. Negatif basınçlı sedyelerimizle hiçbir şekilde hastanın soluduğu havayı ambulansın içerisine bulaştırmadan özel filtreden geçirilerek temizlenerek dışarıya bırakılıyor. Yani ambulans içerisindeki sağlık çalışanlarına ve dışarıdaki vatandaşlara bulaşma riski ortadan kalkıyor. Taşınma işleminin ardından ambulans içerisi ve özel sedyemiz tamamen dezenfekte ediliyor. Sonrasında 30 dakika boyunca ambulansımızın içerisi havalandırılıyor. Son işlem olarak dezenfekte partiküllerini petlerle temizleyerek ambulansımızı diğer hastamız için hazır hale getiriyoruz." dedi.

Kaynak: İHA