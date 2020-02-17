PPF ve Sabancı, Temsa'yı satın almak için niyet mektubu imzaladı

Türkiye'nin en önemli otomotiv üreticilerinden Temsa yeniden satılıyor. Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

"YENİDEN ÜRETİME BAŞLANACAK"

Yapılan ortak açıklamada, detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işleminin gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Skoda Transportation'ın Türkiye'ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu'nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları'nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir" denildi.

KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Temsa, Sabancı Holding tarafından İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satıldıktan sonra üretimini durdurmuş ve konkordato ilan ederek geçici mühlet almıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra Temsa'dan güzel haber alacaksınız" demişti.