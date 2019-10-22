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Prade, 'yeğenime mesaj atabilirsin' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade'nın, Gaetano Castrovilli'nin sözleşmesi uzatılırken söylediği sözler olay olmuştu. Prade, "iyi ve mütevazi bir adam. Ona, bu şekilde devam ederse, Instagram'dan yeğenime DM atabilir" demişti. Prade'nin merak edilen yeğeni ortaya çıktı.

22.10.2019 13:30

Fiorentina'nın Sportif Direktörü Daniele Prade, geçtiğimiz günlerde Gaetano Castrovilli'nin sözleşmesinin uzatılması sırasında söylediği sözlerle İtalya'da bir numaralı gündem haline gelmişti.

Prade, Castrovilli için "Gaetano Castrovilli'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattık. Gerçekten oldukça iyi ve mütevazi bir adam. Ona, bu şekilde devam ederse, Instagram'dan yeğenime DM (Direct Massage) gönderebileceğini söyledim. Yeğenim gerçekten güzel bir kız" ifadelerini kullanmıştı.

TAKİPÇİ SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

O sözlerden sonra birçok kişi, Prade'nin yeğeni Costanza Grimaldi'nin Instagram hesabını takibe aldı ve İtalyan güzelin takipçi sayısında ciddi bir artış oldu. Castrovilli'nin Grimaldi'ye mesaj atıp atmadığı henüz bilinmese de genç kadın kısa sürede sosyal medya fenomenine dönüştü.

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Prade, 'yeğenime mesaj atabilirsin' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Fiorentina, Instagram, İtalya, Spor

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