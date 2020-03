Predator: Hunting Grounds Testinden Yeni Detaylar Paylaşıldı

Bu hafta sonu da biz oyuncular için epey keyifli geçecekmiş gibi görünüyor. Sony Interactive Entertainment ve IllFonic, Predator: Hunting Grounds için hafta sonunu da kapsayacak bir test gerçekleştirecek.Daha önceden yapılan duyuruda, bu testin 27 - 29 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacağını öğrenmiştik. Katılımda bulunmak isteyen PlayStation 4 kullanıcıları için PlayStation Plus aboneliği gerekli olacakken PC kullanıcıları ise Epic Games Store üzerinden oyunu indirerek giriş yapabilecekler.Test için geri sayım devam ederken, Baş Tasarımcı Jordan Mathewson US PlayStation Blog üzerinden yeni detaylar paylaştı.Overgrowth adı verilen harita, Güney Amerika dağlarının derinliklerinde yer alıyormuş. Bölgede Project Stargazer adı verilen ve eskiden hükümete bağlı ama artık farklı bir teknolojiyi keşfetmekten mali kazanımın sağlandığı program kapsamında düşman gerilla güçleri ve casusları bulunuyormuş. Hem askeri birlik hem de Predator oyuncuları bir yandan bu düşmanları ortadan kaldırmaya çalışırken bir yandan da birbirlerine karşı mücadele edeceklermiş.Eğer askeri birliği seçerseniz, elit ve son derece ölümcül bir birliğin parçası olacaksınız. Tercihen Predator ile mücadeleye girebilir veya görevinizi yerine getirdikten sonra arazi olabilirsiniz. Seçim tamamıyla size bırakılacak. Oyunun geçeceği ormana her girişinize, size rastgele bir görev verilecek. Her bir görevin finalde helikoptere ulaşabilmeniz için tamamlamanızın gerekeceği küçük hedefleri olacak. Mesela bir görevde, yerel gerillaların gizli bir kara borsadan yaptığı büyük miktarda petrol sevkiyatını durdurmanız istenecek.Diğer görevler ise silah depolarını yok etme, uyuşturucuları yakma, kirlenen su kaynaklarını temizleme ve güneş enerjisi tertibatına sabotaj düzenleme gibi çeşitlilik gösterecekler.Predator: Hunting Grounds testi yeniden başlıyorPredator: Hunting Grounds oyununda dört askeri birlik sınıfı olacak ama test sürecinde sadece üç tanesi arasında seçim yapabileceksiniz: Assault (Taarruz), Scout (Keşif) ve Support (Destek). Assault sınıfı askeri çok yönlü bir uzman olacakken Scout, seri ve çatışma alanlarını son derece hızlı bir şekilde dolaşabilecek. Support sınıfı askerin ise ekstradan sağlığı ve hasar dayanıklılığı olacak.Test süresi boyunca her silah kategorisinden seçim yapabilmek mümkün olacak. Silahınıza seviye atlattıkça, dürbün, şarjör, susturucu geliştirmelerini açarak gelişmiş hale getirebileceksiniz. Bunların dışında, takviyeler (Perk), sağlık paketleri, cephane çantaları ve daha başka araçları da mevcut olacak.Predator tarafında esasen Hunter (Avcı), Berserker (Öfke) ve Scout (Keşif) olmak üzere üç sınıf var ama testte sadece Hunter seçilebilir olacak. Bu sınıf, bir dizi durumun üstesinden kolayca gelebilmek için düşünülmüş. Ayrıca dişi veya erkek Predator seçimi yapabilmeniz mümkün olacak. Silah olarak ise uzak mesafeli çatışmalar için Plasma Caster ve yakın mesafeli çatışmalar için de kol bıçakları kullanabileceksiniz. Seviye atladıkça, Smart Disc, Combistick ve daha başka silahları açabileceksiniz.Son olarak, Predator: Hunting Grounds için Be the Predator ve Hunt or Escape the Predator adıyla iki yeni fragman yayınlandı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.

