"Prediyabete karşı önleminizi erken alın"

Prediyabet rahatsızlığı olan bireylerde kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski, kan şekeri yüksek olmayan bireylere göre 1,5 kat daha yüksektir. Diyabetli hastalarda bu riskin 2-4 kat daha fazla olduğunu belirten Özel Esentepe Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. Elyesa Karaca, "Prediyabeti engellemek diyabetin önüne geçmekle birlikte, birçok hastalığında oluşumunu da engelleyecektir. Prediyabeti engellemek için de günlük yaşantımızı buna göre şekillendirmemiz gerekir" dedi.

Prediyabet tanısı nasıl konur?

Prediyabetin dikkate alınması gereken ve önlenmediği zaman ise diyabete yol açtığını belirten Karaca, prediyabet teşhis sürecinden şöyle bahsetti: "İlk aşamada 10-12 saat açlıktan sonra kişinin kan şekeri ölçülür. İkinci aşamada ise kişiye özel hazırlanmış bir sıvı içirildikten 2 saat sonra tekrar ölçülür."

Dünyada en sık kullanılan kriterlerin ADA (Amerikan Diyabet Cemiyeti) olduğunu belirten Karaca, ADA'nın prediyabet için güncel tanı kriterlerinden de söz ederek, "Ölçüm sonucu plazma glukoz düzeyi 100-125 mg/dL arası ise 'bozulmuş açlık glukozu', (toplu kan şekeri) 140-199 mg/dL arasında olmasına 'bozulmuş glukoz toleransı' denir. Açlık kan şekerinin (AKŞ) 100-125mg/dl arasında olması durumunda kişi prediyabettir. 126 mg/dL üzeri ise kişi diyabet hastasıdır. 2. saat kan şekerinin (TKŞ) 140-199mg/dl arasında olması durumunda kişi prediyabettir. 200 mg/dL üzeri ise kişi diyabet hastasıdır" ifadelerini kullandı.

Diyabeti önlemek için prediyabeti önlemek gerekir

Karaca, "Diyabetin tedavi edilmesi için ilk olarak saptanması gerekir. Diyabeti önlemek için prediyabeti tedavi etmek gerekir. Prediyabet tedavisi için ilk olarak beslenme tedavisi önerilir. İlaç olarak ise metformin ve pioglitazon gibi ilaçları tavsiye ediyoruz" dedi.

Ayrıca prediyabeti önlemenin önemine de vurgu yapan Karaca, "Prediyabeti tedavi ederek diyabeti önlemiş ya da geçiş sürecini uzatmış oluruz, bir hastalığı önlemek tedavi etmekten iyidir" sözlerini ekledi.