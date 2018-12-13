Prefabrik Ev Almak İsterken Dolandırıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:52



13 Aralık 2018 Perşembe 15:52

Eskişehir'de bir vatandaş, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesinden prefabrik ev satın almak isterken 3 bin 625 lira dolandırıldı.Edinilen bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'nde yaşayan. K.Y. (33) isimli vatandaş, ikinci el eşya satışı yapılan internet sitesinden prefabrik ev almak için sitedeki irtibat numarasından M.Ç. isimli şahsı aradı. Daha sonra K.Y. prefabrik ev için 3 bin 625 liraya M.Ç. ile anlaştı. Ardından K.Y., M.Ç.'nin verdiği H.Ö. adına olan hesap numarasına 3 bin 625 lira gönderdi. Prefabrik evin teslim edilmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan K.Y. polis ekiplerine giderek durumu anlattı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR