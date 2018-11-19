Prefabrik Ev Fiyatları ve Modelleri ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey!

Prefabrik evler, günümüzde artık hayatımızın her yerindeler! Onları kimi zaman sakin bir göl kıyısını gizli tatil cennetine dönüştürmek amacı ile kullanıyoruz. Kimi zaman da acil durumlarda imadımıza koşuyorlar, başımızın üzerine bir çatı koyuyorlar. Bazen sadece tek bir kişiyi, bazen büyük bir aileyi, bazen de büyük brr grup insanı barındırabiliyorlar; onlara çalışma ve yemek yeme ortamı sunabiliyorlar. Peki, prefabrik aslında ne demek? Prefabrik evlerin geleneksel yöntemler kullanılarak inşa edilen evlere göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Prefabrik ev modelleri neler, ve prefabrik ev fiyatları genel olarak nasıl karşımıza çıkıyor? Hepsini sizin için bu yazıda derledik! Prefabrik evler konusunda bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Prefabrik ile Tanışın!

Prefabrik konusunu incelemeye, en baştan başlıyoruz! Öncelikle prefabrik nedir, ne demektir buna bakacağız. Günlük hayatta çok sık olmasa da yine de zaman zaman duyduğumuz ve kullandığımız bu kelimenin tam anlamını görmek ve kökenini anlamak, konuya dair daha sağlam bir anlayışın oluşması için oldukça önemli… Hemen ardından prefabrik üretim ile geleneksel üretim arasındaki farka bakacağız. Bu farkı iyi kavramak özellike prefabrik kullanımın avantajlarını anlamak konusunda bize fayda sağlayacaktır. Hemen ardından da prefabrik üretimin tarihi ve günümüzdeki yerine göz atacağız.

Prefabrik Ne Demek?

Prefabrik ev fiyatları ve modelleri ile ilgili incelememize başlamada önce, prefabrik ne demek; ona göz atalım! Prefabrik, sadece önceden üretilen ve sahada birleştirilen evleri tanımlamak amacıyla kullanılmıyor. Aynı zamanda bir makinenin bir bölümünün ya da herhangi bir hareketli yapının ana üretim yerinden başka bir yere kaydırılması durumunda da sık sık kullanılan bir tabir olarak karşımıza çıkıyor.

"Prefabrik" Kelimesi Nereden Geliyor?

Prefabrik kelimesi, tahmin edebileceğiniz gibi Türkçe kökenli bir kelime değil… Dilimize İngilizce'den geçmiştir. İngilizce'de bu kelimenin orijinali "prefabrication" olarak yer almaktadır. Kelime; "önceden" anlamına gelen "pre" ön eki ile, Türkçe'de "fabrikasyon" olarak da geçen "seri ve standart üretim ile üretilmiş" anlamındaki "fabrication" kelimelerinin bir birleşiminden oluşmakta. Kısacası prefabrik, anlam olarak bizlere "önceden üretilmiş" ifadesini vermektedir. Prefabrikasyon, bir fabrikanın veya başka bir üretim sahasındaki bir yapının bileşenlerinin montajının yapılması ve yapının yerleştirileceği inşaat alanına nakledilmesi anlamına gelmektedir.

Prefabrik ve Geleneksel Yöntemlerin Farkı Nedir?

Bu terimi daha iyi anlamak amacı ile, gerçek dünyadan bir örneği birlikte inceleyebiliriz! Prefabrik denildiği zaman akla ilk gelen ürün, evler oluyor. Bu nedenle, bu terim de en iyi ev yapma süreci üzerinden anlatılabiliyor. Bir ev inşa etmenin geleneksel yöntem; evin inşa edileceği bölgeye ev inşaatında kullanılacak olan ürünleri taşımakla baslar. Bu ürünler arasında tuğla, kereste, çimento, kum, çelik ve öteki inşaat malzemelerini saymak mümkündür. Bu malzemeleri inşaat sahasına taşımak ve bu malzemelerden bir ev inşa etmek, klasik inşaat yöntemidir.. Prefabrik yapılarda ise, klasik yöntem ile sadece evin üzerine yerleştirileceği temeller inşa edilir. Bunun haricinde kalan kısımlar, yani duvarlar, zeminler ve çatı bölümleri, genellikle pencere ve kapı çerçeveleri dahil olacak halde bir fabrika içerisinde imal edilirler ve inşaat sahasına nakledilirler. Burada birleştirilen parçalar ile ev inşa edilmiş olur. Bu iki yöntem arasındaki farktan da anlaşılabileceği gibi, prefabrik üretim yöntemleri son derece pratik ve ekonomiktir. Bu nedenle prefabrik ev modelleri ve bu modellerin fiyatları da uygundur.

Prefabrik Üretimin Tarihi

Her ne kadar fabrikalara bağlı bir süreç olduğu icin sadece yakın zamanda yapılıyormuş gibi görünse de, prefabrik üretim eski çağlardan beri kullanılan bir yöntemdir. Prefabrik üretimin tarihi ile ilgili bu kısımda, bu ilk örneklere bakacağız.

Dünyanın bilinen en eski yolu prefabrik yöntem ile üretilmiştir. MÖ yaklaşık 3800 senesinde İngiltere'de inşa edilen "Sweet Track" yani "Tatlı Yol" isimli yol çalışması, prefabrik olarak tamamlanmıştır. Ahşap malzemeler kullanılarak üretilen bu yol, prefabrik üretimin ilk örneğini gözler önüne sermektedir.

Pek çoğumuzun aşina olduğu gibi, prefabrik yapılar özellikle acil durumlarda kullanılıyor. Bu durum aslında tarih boyunca da böyle süregelmiş…1755 senesinde Portekiz'in başkentinde meydana gelen Büyük Lizbon Depremi'nden sonra özellikle kentin Baixa bölgesine büyük bir yıkım yaşanmış. Bu yıkımın artından, kentin büyük bir kısmı, tarihte daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte prefabrikasyon kullanımı ile yeniden inşa edilmiştir. Burada kullanılan üretim tarzı, büyük ve çok katlı binaların tamamen şehir dışında üretildiği, parçalarının kentin gerekli olan bölgesine taşındığı ve daha sonra sahada monte edildiği yenilikçi prefabrik yapı yöntemiydi. Bu da aslında modern anlamda prefabrik üretimin ilk örneklerinden bir tanesi olarak düşünülebilir.

19. yüzyıla gelindiğinde ise, türetim teknolojisinin yanısıra iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte, prefabrik ev ve yapılar denizleri bile aşabilecek hale geldi! Bu yüzyılda Avustralya'da kullanılan pek çok prefabrik ev İngiltere'den ithal edilmekteydi. Bu şekilde yeni yeni yerleşmelerin başladığı Avustralya kıtasında kurulan evler prefabrik olarak yapılmaktaydı. Bu da bölgenin kaynaklarına yabanı olan yeni yerleşimciler için, çöl ortasında bile yaşayabilecekleri bir alan yaratmak için imkan sağladı.

Prefabrik ev kullanımının ön plana çıktığı bir başka felaket süreci ise savaş dönemleri… Ne yazık ki bizi gelişmelerin gerçekleşmesi için, yaşam şartlarında büyük değişiklikler olduğunu görmek gerek. Felaketler ve savaşlar da bunun oluşmasına ortam hazırlıyor. Pek çok kentin bombalandığı ve bunun sonucu olarak hasar gördüğü II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, prefabrik evler önemli bir kurtarıcı olmuştur. Bu kentlerin yeniden üretime geçmek üzere kendilerini toparlamalarından önce, kent sakinlerine konut sağlamak için prefabrik ev modelleri kullanılmıştı. İngiltere, bu yöntemi uygulayan ülkeler arasındaydı. Montaj bölümlerini fabrikalarda üretmek, zamandan tasarruf edilmesini sağlıyordu. Malzemelerin üretiminde kullanılan panellerin hafifliği ise ulaştırmayı kolaylaştırıyordu. Bu sayede evlerin yapılma süreci hızlanıyordu.

Tarihte yapılan bu kısa bir turun ardından da görülebileceği gibi, prefabrik evler ve yapılar aslında insanlığın yüzyıllardır kullandığı bir yöntem. Bu yöntem; maliyetin düşmesi, taşımanın kolaylaşması ve üretim sürecinin hızlanması gibi pek çok artışı ile, özellikle kimi zamanlarda daha yoğun olarak tercih edilmektedir.

Prefabrik Üretimin Günümüzdeki Yeri

Prefabrik üretimin tarihçesine göz attık… Gelelim bu yöntemin günümüzdeki kullamınına. Yüzyılımızda yaşanan teknolojik gelişlemer ile beraber, prefabrik konusunda da pek çok yenilik yaşanmıştır. Bu yenilikler de prefabrik kullanımını oldukça yaygın bir hale getirmiştir. Prefabrik yapılar, ağırlıklı olarak inşaat mühendisliği alanında karşımıza çıkmaktadır. Üstelik bugün en az geleneksel üretim yöntemleri kadar tercih edilmekteler. Artık prefabrik bir yapı içerisinde yaşayan bir kişi, klasik yapı ile arasındaki farkları tam olarak kavramadan bile bu yapılar içerisinde yaşayabilir.

İnşaatlarda Prefabrik Parça Kullanımı

Prefabrik üretimin karışımıza çıktığı ilk alan, klasik inşaat yöntemlerinin içine entegre edilişleridir. Bina yapımı ve inşaat mühendisliği alanında en yaygın kullanılan prefabrik yapı biçimi, belirli bir parçanın veya formun birçok kez tekrarlandığı yapılarda prefabrik beton ve prefabrike çelik profillerin kullanılmasıdır. Eğer aynı malzeme tekrar tekrar kullanılacaksa, prefabrik olarak üretip sahada birleştirmek çok kolay bir çözüm yolu olarak kullanılabilmektedir. Peki, bu parçalar neden sahada üretilmiyor? Çünkü, sahadaki beton bileşenlerin kalıplanması için gerekli kalıpların yapılması zor olabilir ve kurumaya başlamadan önce sahaya ıslak beton verilmesi kesin zaman yönetimi gerektirir. Bu nedenle de sahada üretmek yerine fabrika ortamında üretmek çok daha fazla avantaj sağlayabilmektedir.

Bunun yanısıra, bir fabrikada dökme beton bölümleri kalıpları tekrar kullanabilmenin avantajlarını beraberinde getirmekte ve beton sıkışık bir şantiyeye taşınmak ve pompalamak zorunda kalmadan yerinde karıştırılabilmektedir. Bu durumun ayrıca iş sağlığı ve güveliği üzerinde de büyük etkileri vardır. Prefabrik üretim, çelik profiller yerinde kesme ve kaynak maliyetlerini ve ilgili tehlikeleri azaltır.Prefabrik üretimi, özellikle birbirinin aynı evlerin inşa edileceği yerler için düşünmek mümkün. Siteler ya da apartman blokları buna örnek olabilir. Prefabrik teknikler, apartman bloklarının yapımında ve tekrarlanan konut üniteleriyle konut gelişmelerinde kullanılmaktadır.

Prefabrik Müstakil Yapılar

Prefabrik üretimin karşımıza çıktığı ikinci alan, aşağıda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz prefabrik müstakil yapılardır. Bu yapılar arasında prefabrik evler, lojmanlar, prefabrik ofisler, yatakhaneler ve yemekhaneler ile prefabrik tuvaletler ve banyolar yer almaktadır. Bu konuda takip edilen mevcut uygulama, müşterinin gereksinimlerine göre zemin planının modifiye edilmesine ve örneğin yüzey kaplama malzemesinin seçilmesine izin vermektedir. Bu da pek çok malzemenin aynı anda prefabrik müstakil yapılarda kullanılmasına imkan sağlamaktadır.

Pratik ve Ekonomik: Prefabrik Evler

Artık prefabrik ile tanıştık! Şimdi sıra geldi, prefabrik ev konusunu incelemeye… Bu kısımda öncelikli olarak prefabrik ev nedir sorusuna yani arayacağız. Daha sonra prefabrik evlerin üreticiye sağladığı avantajları inceleyeceğiz. Ardından da kimi dezavantajlarına bakacağız. Bu bölümde ayraca günümüzde yaygınlaşan prefabrik ev modelleri de yer alıyor. Bunun yanısıra, prefabrik ev fiyatları hakkında da fikir vereceğiz.

Prefabrik Ev Nedir?

Yazının başlangıcından prefabrik kavramına aşina olduğumuz için, bu soruyu yanıtlamak aslında oldukça kolay olacak… Prefabrik evler, hazin yapılardır. İstenilen herhangi bir yerleşim alanında, kişilere bir yaşam alann sağlamayı hedefler. Prefabrik ev; kolay bir şekilde üretilmesi, taşınması ve monte edilmesi ile tercih edilmektedir. Üstelik isteğe göre birbirinden farklı malzemeler kullanılarak yapılabilmektedir.

Prefabrik Evlerin Avantajları Nelerdir?

Geleneksel inşaat yolları varken ve ortada acil bir durum da bulunmazken, insanlar neden prefabrik yapıları tercih ediyorlar? Bu sorunun cevabı, prefabrik yapıların sağladıkları faydalara gizli. Prefabrik ev sahibi olmanın getireceği avantajlara bakalım şimdi!