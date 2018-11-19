Prefabrik Ev Fiyatları ve Modelleri ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey!

<span class='s1'>Prefabrik evler, günümüzde artık hayatımızın her yerindeler! Onları kimi zaman sakin bir göl kıyısını gizli tatil cennetine dönüştürmek amacı ile kullanıyoruz. Kimi zaman da acil durumlarda imadımıza koşuyorlar, başımızın üzerine bir çatı koyuyorlar. Bazen sadece tek bir kişiyi, bazen büyük bir aileyi, bazen de büyük brr grup insanı barındırabiliyorlar; onlara çalışma ve yemek yeme ortamı sunabiliyorlar. Peki, prefabrik aslında ne demek? Prefabrik evlerin geleneksel yöntemler kullanılarak inşa edilen evlere göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Prefabrik ev modelleri neler, ve prefabrik ev fiyatları genel olarak nasıl karşımıza çıkıyor? Hepsini sizin için bu yazıda derledik! Prefabrik evler konusunda bilgi edinmek için okumaya devam edin.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik ile Tanışın!</span></br><br><br><img src='https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://emoji.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/prefabrik-ev_fiyatları-364x240.jpg&width=600&quality=100' alt=''><br><br><span class='s1'>Prefabrik konusunu incelemeye, en baştan başlıyoruz! Öncelikle prefabrik nedir, ne demektir buna bakacağız. Günlük hayatta çok sık olmasa da yine de zaman zaman duyduğumuz ve kullandığımız bu kelimenin tam anlamını görmek ve kökenini anlamak, konuya dair daha sağlam bir anlayışın oluşması için oldukça önemli… Hemen ardından prefabrik üretim ile geleneksel üretim arasındaki farka bakacağız. Bu farkı iyi kavramak özellike prefabrik kullanımın avantajlarını anlamak konusunda bize fayda sağlayacaktır. Hemen ardından da prefabrik üretimin tarihi ve günümüzdeki yerine göz atacağız. </span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ne Demek?</span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik ev fiyatları ve modelleri ile ilgili incelememize başlamada önce, prefabrik ne demek; ona göz atalım! Prefabrik, sadece önceden üretilen ve sahada birleştirilen evleri tanımlamak amacıyla kullanılmıyor. Aynı zamanda bir makinenin bir bölümünün ya da herhangi bir hareketli yapının ana üretim yerinden başka bir yere kaydırılması durumunda da sık sık kullanılan bir tabir olarak karşımıza çıkıyor. </span><br><br><span class='s1'>'Prefabrik' Kelimesi Nereden Geliyor?</span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik kelimesi, tahmin edebileceğiniz gibi Türkçe kökenli bir kelime değil… Dilimize İngilizce'den geçmiştir. İngilizce'de bu kelimenin orijinali 'prefabrication' olarak yer almaktadır. Kelime; 'önceden' anlamına gelen 'pre' ön eki ile, Türkçe'de 'fabrikasyon' olarak da geçen 'seri ve standart üretim ile üretilmiş' anlamındaki 'fabrication' kelimelerinin bir birleşiminden oluşmakta. Kısacası prefabrik, anlam olarak bizlere 'önceden üretilmiş' ifadesini vermektedir. Prefabrikasyon, bir fabrikanın veya başka bir üretim sahasındaki bir yapının bileşenlerinin montajının yapılması ve yapının yerleştirileceği inşaat alanına nakledilmesi anlamına gelmektedir. </span><br><br><span class='s1'>Prefabrik ve Geleneksel Yöntemlerin Farkı Nedir? </span></br><br><br><span class='s1'>Bu terimi daha iyi anlamak amacı ile, gerçek dünyadan bir örneği birlikte inceleyebiliriz! Prefabrik denildiği zaman akla ilk gelen ürün, evler oluyor. Bu nedenle, bu terim de en iyi ev yapma süreci üzerinden anlatılabiliyor. Bir ev inşa etmenin geleneksel yöntem; evin inşa edileceği bölgeye ev inşaatında kullanılacak olan ürünleri taşımakla baslar. Bu ürünler arasında tuğla, kereste, çimento, kum, çelik ve öteki inşaat malzemelerini saymak mümkündür. Bu malzemeleri inşaat sahasına taşımak ve bu malzemelerden bir ev inşa etmek, klasik inşaat yöntemidir.. Prefabrik yapılarda ise, klasik yöntem ile sadece evin üzerine yerleştirileceği temeller inşa edilir. Bunun haricinde kalan kısımlar, yani duvarlar, zeminler ve çatı bölümleri, genellikle pencere ve kapı çerçeveleri dahil olacak halde bir fabrika içerisinde imal edilirler ve inşaat sahasına nakledilirler. Burada birleştirilen parçalar ile ev inşa edilmiş olur. Bu iki yöntem arasındaki farktan da anlaşılabileceği gibi, prefabrik üretim yöntemleri son derece pratik ve ekonomiktir. Bu nedenle prefabrik ev modelleri ve bu modellerin fiyatları da uygundur. </span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Üretimin Tarihi</span></br><br><br><img src='https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://emoji.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/prefabrik-ev-fiyatları-364x273.jpg&width=600&quality=100' alt=''><br><br><span class='s1'>Her ne kadar fabrikalara bağlı bir süreç olduğu icin sadece yakın zamanda yapılıyormuş gibi görünse de, prefabrik üretim eski çağlardan beri kullanılan bir yöntemdir. Prefabrik üretimin tarihi ile ilgili bu kısımda, bu ilk örneklere bakacağız. </span><br><br><span class='s1'>Dünyanın bilinen en eski yolu prefabrik yöntem ile üretilmiştir. MÖ yaklaşık 3800 senesinde İngiltere'de inşa edilen 'Sweet Track' yani 'Tatlı Yol' isimli yol çalışması, prefabrik olarak tamamlanmıştır. Ahşap malzemeler kullanılarak üretilen bu yol, prefabrik üretimin ilk örneğini gözler önüne sermektedir.</span><br><br><span class='s1'>Pek çoğumuzun aşina olduğu gibi, prefabrik yapılar özellikle acil durumlarda kullanılıyor. Bu durum aslında tarih boyunca da böyle süregelmiş…1755 senesinde Portekiz'in başkentinde meydana gelen Büyük Lizbon Depremi'nden sonra özellikle kentin Baixa bölgesine büyük bir yıkım yaşanmış. Bu yıkımın artından, kentin büyük bir kısmı, tarihte daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte prefabrikasyon kullanımı ile yeniden inşa edilmiştir. Burada kullanılan üretim tarzı, büyük<span class='Apple-converted-space'> </span>ve çok katlı binaların tamamen şehir dışında üretildiği, parçalarının kentin gerekli olan bölgesine taşındığı ve daha sonra sahada monte edildiği yenilikçi prefabrik yapı yöntemiydi. Bu da aslında modern anlamda prefabrik üretimin ilk örneklerinden bir tanesi olarak düşünülebilir. </span><br><br><span class='s1'>19. yüzyıla gelindiğinde ise, türetim teknolojisinin yanısıra iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte, prefabrik ev ve yapılar denizleri bile aşabilecek hale geldi! Bu yüzyılda Avustralya'da kullanılan pek çok prefabrik ev İngiltere'den ithal edilmekteydi. Bu şekilde yeni yeni yerleşmelerin başladığı Avustralya kıtasında kurulan evler prefabrik olarak yapılmaktaydı. Bu da bölgenin kaynaklarına yabanı olan yeni yerleşimciler için, çöl ortasında bile yaşayabilecekleri bir alan yaratmak için imkan sağladı.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik ev kullanımının ön plana çıktığı bir başka felaket süreci ise savaş dönemleri… Ne yazık ki bizi gelişmelerin gerçekleşmesi için, yaşam şartlarında büyük değişiklikler olduğunu görmek gerek. Felaketler ve savaşlar da bunun oluşmasına ortam hazırlıyor. Pek çok kentin bombalandığı ve bunun sonucu olarak hasar gördüğü II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, prefabrik evler önemli bir kurtarıcı olmuştur. Bu kentlerin yeniden üretime geçmek üzere kendilerini toparlamalarından önce, kent sakinlerine konut sağlamak için prefabrik ev modelleri kullanılmıştı. İngiltere, bu yöntemi uygulayan ülkeler arasındaydı. Montaj bölümlerini fabrikalarda üretmek, zamandan tasarruf edilmesini sağlıyordu. Malzemelerin üretiminde kullanılan panellerin hafifliği ise ulaştırmayı kolaylaştırıyordu. Bu sayede evlerin yapılma süreci hızlanıyordu.</span><br><br><span class='s1'>Tarihte yapılan bu kısa bir turun ardından da görülebileceği gibi, prefabrik evler ve yapılar aslında insanlığın yüzyıllardır kullandığı bir yöntem. Bu yöntem; maliyetin düşmesi, taşımanın kolaylaşması ve üretim sürecinin hızlanması gibi pek çok artışı ile, özellikle kimi zamanlarda daha yoğun olarak tercih edilmektedir.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Üretimin Günümüzdeki Yeri</span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik üretimin tarihçesine göz attık… Gelelim bu yöntemin günümüzdeki kullamınına. Yüzyılımızda yaşanan teknolojik gelişlemer ile beraber, prefabrik konusunda da pek çok yenilik yaşanmıştır. Bu yenilikler de prefabrik kullanımını oldukça yaygın bir hale getirmiştir. Prefabrik yapılar, ağırlıklı olarak inşaat mühendisliği alanında karşımıza çıkmaktadır. Üstelik bugün en az geleneksel üretim yöntemleri kadar tercih edilmekteler. Artık prefabrik bir yapı içerisinde yaşayan bir kişi, klasik yapı ile arasındaki farkları tam olarak kavramadan bile bu yapılar içerisinde yaşayabilir.</span><br><br><span class='s1'>İnşaatlarda Prefabrik Parça Kullanımı</span></br><br><br><img src='https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://emoji.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/tek-katlı-prefabrik-364x243.jpg&width=600&quality=100' alt=''><br><br><span class='s1'>Prefabrik üretimin karışımıza çıktığı ilk alan, klasik inşaat yöntemlerinin içine entegre edilişleridir.<span class='Apple-converted-space'> </span>Bina yapımı ve inşaat mühendisliği alanında en yaygın kullanılan prefabrik yapı biçimi, belirli bir parçanın veya formun birçok kez tekrarlandığı yapılarda prefabrik beton ve prefabrike çelik profillerin kullanılmasıdır. Eğer aynı malzeme tekrar tekrar kullanılacaksa, prefabrik olarak üretip sahada birleştirmek çok kolay bir çözüm yolu olarak kullanılabilmektedir. Peki, bu parçalar neden sahada üretilmiyor? Çünkü, sahadaki beton bileşenlerin kalıplanması için gerekli kalıpların yapılması zor olabilir ve kurumaya başlamadan önce sahaya ıslak beton verilmesi kesin zaman yönetimi gerektirir. Bu nedenle de sahada üretmek yerine fabrika ortamında üretmek çok daha fazla avantaj sağlayabilmektedir.</span><br><br><span class='s1'> Bunun yanısıra, bir fabrikada dökme beton bölümleri kalıpları tekrar kullanabilmenin avantajlarını beraberinde getirmekte ve beton sıkışık bir şantiyeye taşınmak ve pompalamak zorunda kalmadan yerinde karıştırılabilmektedir. Bu durumun ayrıca iş sağlığı ve güveliği üzerinde de büyük etkileri vardır. Prefabrik üretim, çelik profiller yerinde kesme ve kaynak maliyetlerini ve ilgili tehlikeleri azaltır.Prefabrik üretimi, özellikle birbirinin aynı evlerin inşa edileceği yerler için düşünmek mümkün. Siteler ya da apartman blokları buna örnek olabilir. Prefabrik teknikler, apartman bloklarının yapımında ve tekrarlanan konut üniteleriyle konut gelişmelerinde kullanılmaktadır.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Müstakil Yapılar</span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik üretimin karşımıza çıktığı ikinci alan, aşağıda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz prefabrik müstakil yapılardır. Bu yapılar arasında prefabrik evler, lojmanlar, prefabrik ofisler, yatakhaneler ve yemekhaneler ile prefabrik tuvaletler ve banyolar yer almaktadır. Bu konuda takip edilen mevcut uygulama, müşterinin gereksinimlerine göre zemin planının modifiye edilmesine ve örneğin yüzey kaplama malzemesinin seçilmesine izin vermektedir. Bu da pek çok malzemenin aynı anda prefabrik müstakil yapılarda kullanılmasına imkan sağlamaktadır.</span><br><br><span class='s1'>Pratik ve Ekonomik: Prefabrik Evler</span></br><br><br><span class='s1'>Artık prefabrik ile tanıştık! Şimdi sıra geldi, prefabrik ev konusunu incelemeye… Bu kısımda öncelikli olarak prefabrik ev nedir sorusuna yani arayacağız. Daha sonra prefabrik evlerin üreticiye sağladığı avantajları inceleyeceğiz. Ardından da kimi dezavantajlarına bakacağız. Bu bölümde ayraca günümüzde yaygınlaşan prefabrik ev modelleri de yer alıyor. Bunun yanısıra, prefabrik ev fiyatları hakkında da fikir vereceğiz.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ev Nedir?</span></br><br><br><img src='https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://emoji.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/prefabrik-evler-364x205.jpg&width=600&quality=100' alt=''><br><br><span class='s1'>Yazının başlangıcından prefabrik kavramına aşina olduğumuz için, bu soruyu yanıtlamak aslında oldukça kolay olacak… Prefabrik evler, hazin yapılardır. İstenilen herhangi bir yerleşim alanında, kişilere bir yaşam alann sağlamayı hedefler. Prefabrik ev; kolay bir şekilde üretilmesi, taşınması ve monte edilmesi ile tercih edilmektedir. Üstelik isteğe göre birbirinden farklı malzemeler kullanılarak yapılabilmektedir.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Evlerin Avantajları Nelerdir?</span></br><br><br><span class='s1'>Geleneksel inşaat yolları varken ve ortada acil bir durum da bulunmazken, insanlar neden prefabrik yapıları tercih ediyorlar? Bu sorunun cevabı, prefabrik yapıların sağladıkları faydalara gizli. Prefabrik ev sahibi olmanın getireceği avantajlara bakalım şimdi!</span><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li3'><span class='s1'>Prefabrik ev inşaatında kullanılam malzemeler, fabrikada kolay bir şekilde üretilebilir. Bu üretim çok daha güvenli ve yapılan üretim planlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Fabrika ortamında kullanılan aletler ilave kalite ve güvence sağlar. Bu nedenle de prefabrik ev fiyatları oldukça düşüktür.</span></li></br><li class='li3'><span class='s1'>Prefabrik ev ve öteki yapıların temel malzemeleri, fabrika ortamında üretilirler. Bu sayede, üretim malzemelerinin inşaat sahasına taşınmasına gerek kalmaz. Sahaya minimum sayıda malzeme taşınır. Bu da taşma maliyetlerini düşürür. Ayrıca taşınan malzemenin inşaat sahasında kaldığı süre boyunca, hem insanı hem de doğal hasarlardan korunmasının önüne geçilmiş olur.</span></li></br><li class='li3'><span class='s1'>Prefabrik ev modelleri fabrika içerisinde üretildiği için, çevreye rahatsızlık verilmemiş olur. Gürültü ve toz gibi inşaat sürecinde yaşanan problemler ortadan kalkar. Fabrika içerisinde geri dönüşüm, inşaat sahasına oranla rahat bir şekilde yapılabildiği için çevreye verilen zarar bu şekilde de indirgenmiş olur.</span></li></br><li class='li3'><span class='s1'>Prefabrik evler fabrika ortamında üretileceği için, hava şartlarının üretim üzerindeki olumsuz etkisi en aza indirgenmiş olur. Klasik inşaat yönteminde havanın yağışlı olması inşaatı sekteye uğratırken, prefabrik üretimde böyle bir sorun yaşanmaz. Yine bu tarz hava şartları düşünülerek klasik inşaat yöntemlerinde üretim için genellile yaz ayları tercih edilse de, prefabrik üretim bilin 12 ayı boyunca gerçekleştirilebilir.</span></li><br><br><span class='s1'>Peki ya Dezavantajları?</span></br><br><br><img src='https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://emoji.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/prefabrik-ev-modelleri-364x239.jpg&width=600&quality=100' alt=''><br><br><span class='s1'>Prefabrik ev modelleri, klasik inşaat yöntemleri ile yapılan evlere göre kimi dezavantajlara sahip. Taşıma maliyetleri, hacimli prefabrike bölümler için biraz yüksek olabilmektedir. Bu durum genellikle prefabrik olarak yoğun bir bölgeye üretim yapılacağı zaman ortaya çıkar. Bunun yanısıra, büyük prefabrik parçalar, ağır hizmet tipi vinçler ile, ve doğru pozisyona yerleştirmek için hassas ölçüm ve kullanımlar ile birleştirilmektedir. Bu durum da ustalık gerektirir, yani bu parçaların bir fabrikadan kolayca satın alınabiliyor oluşu, onların herhangi bir ev eşyası gibi evde birleştirilebilecekleri anlamına gelmez. Bu konuda da konunun uzmanı olan kişilerin yardımına başvurmak gerekir</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ev Modelleri Nelerdir?</span></br><br><br><span class='s1'>Günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler ile prefabrik ev üretimi konusunda da önemli bir ilerleme katedilmiştir. Bugün prefabrik ev modelleri oldukça geniş bir yelpazede karşımıza çıkmakta. Lüks bir villadan pek çok kişinin aynı anda kullanabileceği bir çalışma alanına kadar pek çok farklı amaç ile prefabrik yapılar üretilmekte ve inşa edilmektedir. Öncelikle prefabrik ev modelleri ve seçeneklerine göz atacağız. Ardından da prefabrik olarak yapılabilen öteki yapıları inceleyeceğiz.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ev Modelleri </span></br><br><br><span class='s1'>Kullanım amacı, kullanıcı sayısı ve inşa edilecekleri bölgelere göre, prefabrik ev modelleri farklılık gösterebilmektedir. Piyasada en sık biçimde olarak karşılaşılan modeller genel olarak tek katlı, iki katlı ve tasarım prefabrik ev modelleri şeklindedir</span><br><br><span class='s1'>Tek Katlı Prefabrik Ev Modelleri</span></br><br><br><span class='s1'>Tek katlı prefabrik ev modelleri, bu tip yapılar arasında en temel özelliklere sahip olanlardır. Sadece tek bir kattan oluşurlar. Bu modeller 1+1 ev tipinden başlar. Bu bir oda ve bir salon seçenekler, prefabrik ev fiyatları arasında en hesaplı olanları oluşturur. Bununla beraber bi ev türleri daha çok yalnız yaşayan kişiler için ideal olacaktır.</span><br><br><span class='s1'>Tek katlı prefabrik ev modelleri arasında en sık olarak 2+1 çeşitlerdir. Bu evlerde bulunan iki oda, biri ebeveyn odası, öteki çocuk odası olarak kullanılabilir. Yahut iki yetişkinin aynı anda kendine ait özel bir alanı olması planlanıyorsa, bu prefabrik ev modeli ideal olacaktır. Bunun yanısıra prefabrik ev modelleri 3+1 ve 4+1 olarak da üretilmektedirler. Bu şekilde fazla odası olan tek katlı prefabrik ev modelleri, metrekare olarak oldukça büyük olmaktadırlar. Bu evlerde yine ebeveyn odasının yanısıra çocuklar için, veya aile büyükleri ya da ziyaretçiler için ayrı odalar bulunmaktadır. Bunun yanısıra bu evlerde odalardan biri yemek odası ya da çalışma odası olarak da kullanılabilmektedir.</span><br><br><span class='s1'>Tek katlı prefabrik ev modelleri 40 metrekareden 166 metrekareye kadar farklı genişliklerde karşımıza çıkarlar. Metrekare arttıkça evin yüzey alann da genişler. Ağırlıklı olarak tek bir banyoya sahip olurlar. Geniş olan tek katlı prefabrik ev modelleri, iki banyolu olarak da karşımıza çıkmaktadır.</span><br><br><span class='s1'>İki Katlı Prefabrik Ev Modelleri</span></br><br><br><img src='https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://emoji.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/prefabrik-ev-modelleri-1-364x243.jpg&width=600&quality=100' alt=''><br><br><span class='s1'>İki katlı ya da dubleks olarak adlandırılan bu prefabrik ev modelleri, yüzey alanı olarak daha küçük ancak bir merdiven ile yukarıya doğru çıkan yapılardır. Boyutları genel olarak 80 metrekare ile 160 metrekare arasında değişiklik gösterir. Evin metrekaresine göre genelde 2+1 ya da 3+1 oda yapısına sahiptirler. Bu evler özellikle kalabalık ailelerin ya da aynı anda birden fazla ailenin kalacağı durumların kurtarıcısı olabilir. Ancak iceriginde bir merdiven olduguna dikkat çekmek gerek! Evde bir tekerlenli sandalye kullancısı ya da yaşlı bir ev sahibi olması durumunda, merdivenlerin gündelik hayatı zorlaştırabileceklerini unutmamak gerek! Bu nedenle, eğer büyük bir aileniz varsa ancak merdivensiz bir eve ihtiyaç duyuyorsanız, iki katlı prefabrik ev modellerinin yerine tek katlı ancak geniş bir metrekareye sahip ve fazla odası bulunan ev modellerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca şu noktaya parmak basmakta da fayda var: Eğer ailenizde henüz yeni yeni ayaklanmış bir bebek varsa, merdivenli prefabrik ev modelleri içerisinde, merdiven korkuluğu kullanarak güveliği arttırabilirsiniz.</span><br><br><span class='s1'>Dubleks prefabrik ev modelleri genel olarak her katta bir adet olacak şekilde iki banyolu olarak tasarlanır. Bu evlerle, tek katlı prefabrik ev modelleri arasında en belirgin fark, balkondur, İki katlı modellerde, ikinci katta genelde bir adet balkon bulunmaktadır. Bu sayede hem birinci katın bahçesinin hem de ikinci katın balkonunun keyfini sürmek mümkün olur.</span><br><br><span class='s1'>Tasarım Prefabrik Ev Modelleri</span></br><br><br><span class='s1'>Günümüzde üretim ve tüketimin her alanına yayılmış olan kişiselleştirme trendi, prefabrik ev modelleri arasında da görülmektedir. Artık standart prefabrik ev modelleri ile birlikte tasarım prefabrik ev modelleri de ön plana çıkıyor. Peki, tasarım prefabrik ev modelleri ne demek? Bu modeller, kişilerin ihtiyaçlarına göre üreticiler tarafından daha detaylı bir tasarım sürecinden geçirilerek hazırlanan evlerdir. Tasarım prefabrik ev modelleri, hem tasarımcının kendi vizyonundan bir şeyler kattığı, hem de bu evi kullanacak olan kişilerin hayatını kolaylaştırdığı yapılardır. Tasarım prefabrik ev modelleri; kat sayısı, oda sayısı ve metrekare anlamında farklılık göstermektedirler. Bu şekilde hem dışarıdan oldukça sık bir görüntüye sahip bir eviniz olabilir, hem de içeride istediğiniz konforu elde edebilirsiniz. Tıpkı klasik bir ev inşaatındaki gibi, bu evlerde de kendi tercihlerinizi belirlemek mümkündür!</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Yapı Örnekleri</span></br><br><br><img src='https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://emoji.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/prefabriik-364x243.jpg&width=600&quality=100' alt=''><br><br><span class='s1'>Prefabrik ev modelleri konusunu inceledik… Sıra geldi öteki prefabrik yapılara göz atmaya! Prefabrik üretim yönteminin kullanıldığı tek alan prefabrik ev modelleri değil… Bunun yanısıra pek çok farklı amaç ile prefabrik yapılar üretilebilmektedir.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ofisler</span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik ofisler bir konuma geçici olarak kurulabilir. Bu iş yerinin çalışlanları tarafından kullanılan esas binadaki inşaat ya da onlarım çalışmaları sürecinde ev sahipliği yapabilir. ya da daha ucuz maliyetle bir ofis alanına sahip olmak isteyenlerin tercihi olabilir. Prefabrik ofisler, 100 metrekareden 200 metrekareye kadar uzanabilmektedir. Tek ya da iki katlı olarak yapılabilirler. İçerisinde ihtiyaca göre çeşitli bölümler olabileceği gibi, açık ofis modeli ile de tasarlanabilirler. </span><br><br><span class='s1'>Prefabrik ofisler içerisindeki oda miktarı, odaların konumlandırılması, toplantı alanları ve mutfak gibi detaylar, üreticiler arasında farklılık göstermektedir. Ancak prefabrik ofisler, pek çok durumda kurtarıcı konumdadır. Bu nedenlerle tercih edilebilirler.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Yatakhaneler</span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik ev modelleri gibi, kullanıcılara bir ev ortam sağlayan başka bir yapı da prefabrik yatakhanelerdir. Prefabrik yatakhaneler; acil durumlar, inşaat durumunda çözümler ya da kamp alanlarının kullanımı gibi farklı nedenlerle inşa edilebiliriler. Acil durumlarda, örneğin çeşitli yerleşim yerleri yangın ya da sel gibi bir felaketten ötürü zarar gördüğünde ya da deprem nedeni ile yıkıldığında çözüm olarak kullanılabilirler. İnşaat durumlarında, örneğin önceden yatakhane olarak kullanılan bir yarının yeniden inşa edilmesi gerektiğinde, prefabrik yatakhaneler imdada yetişebilir. Ancak bu pratik yapılar sadece felaket anlarının kurtarıcısı değiller! Aynı zamanda güzel ve tatlı anıların oluşmasına da katkı sağlayabilirler. Ormanlık bir alanda ya da bir gol kenarında kamp ortam yaratmak için küçük bir prefabrik yatakhane yeterli olacaktır. Bu şekilde içinde bulunulan doğaya zarar vermeyen kampçılar, konforlu bir alanda kalmanın tadını çıkararak doğa ile baş başa olabilirler!</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik yatakhanelerin ağırlayabilecekleri kişi sayısı, metrekaresine ve kar sayısına göre değişiklik gösterir. Tek, iki ya da üç katlı olarak üretilebilirler. Metrekareleri ise 100'den 600'e kadar uzanabilmektedir. Burada yine yatakhanelerin bölümlendirilmesi, üreticiler arasında farklılık göstermektedir. Örneğin kimi prefabrik yatakhane modelleri geniş ve tek bir oda içerirken, kimileri ise daha az kişinin aynı anda kaldığı daha büyük odalar içermektedir.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Yemekhaneler</span></br><br><br><img src='https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://emoji.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/prefabrik-yemekhane-364x291.jpg&width=600&quality=100' alt=''><br><br><span class='s1'>Prefabrik ofisler gibi prefabrik yemekhaneler de yine sıkça kullanılan bina biçimleri arasında yer almaktadır. Ana yemekhane binasının onarım veya inşaat halinde olması, dönem dönem artan çalışan sayısı ile birlikte gelen kapasite arttırımı gibi nedenlerle prefabrik ofislerin yanında yer alabilirler. Bunun yanısıra, prefabrik yatakhanelerin kullanıldığı alanlarda prefabrik yemekhaneler de kullanılabilmektedir. Bu sayede bu yatakhanelerde kalan kişilerin yemek yiyebilecekleri bir alan elde edilmiş olur. Prefabrik yemekhaneler, sadece bir yemek yeme ortamı değil, aynı zamanda bir sosyalleşme alanı da sunar. Bu yemekhanelerde genellikle yemek yenen alan tek ve büyük bir oda olarak tasarlanır. Ancak elbette yemekhane çalışanları için dinlenme alanları, yemekhane içerisinde özel yemek yeme kısımları tasarlanabilir.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik yemekhaneler içerisinde yemeklerin hazırlanacağı bir kısım ile birlikte geldiği için genelde oldukça büyük yapılardır. Tasarımları çoğunlukla tek katlı ve uzundur. Bu nedenle de kapladıkları alan oldukça büyüktür. 160 metrekareden 700 metrekareye kadar uzanan bir genişliğe sahip olabilirler.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Tuvaletler ve Banyolar</span></br><br><br><span class='s1'>Yukarıdaki öreklerden de görüldüğü üzere, prefabrik ürünler tam bir yaşam alanına dönüşmekte… Yatakhane, yemekhane ve çalışma alanı tamam… Peki ya öteki ihtiyaçlar? Bunlar nasıl karşılanacaklar? Prefabrik ev modelleri içerisinde entegre olarak yer alan tuvalet ve banyolar, söz konusu daha büyük kitlelere ev sahipliği yapılması olunca, ayrı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Prefabrik tuvalet ve banyolar da işte tam bu noktada devreye giriyor… Bu yapılar, tek bir kişinin kullanabileceği 10 metrekarelik yapılardan, aynı anda pek çok kişinin istifade edebileceği 95 metrekarelik yapılara kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyorlar.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik tuvaletler ve banyolar pek çok farklı alanda kullanılabilmektedir. Bunların arasında kamp alanları, plajlar, orman tesisleri yer almaktadır. Ayrıca tarihi ve turistik alanlarda, ören yerlerinde, yürüyüş yollarında da prefabrik tuvalet ve banyolar kullanılabilir. Bütün bunların yanısıra festival alanları, çadır ile kamp yapılan bölgeler, piknik alanları, karavan parkları da prefabrik tuvalet ve banyo modelleri ile karşılaşabileceğiniz yerlerdir.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ev Fiyatları Nelerdir? </span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik evlerin türlerini inceledik… Gelelim prefabrik evlerin fiyatlarına. Prefabrik ev fiyatları, seçilecek olan prefabrik ev modeli ile degisiklik göstermektedir. Bu kısımda, prefabrik ev fiyatları belirlenmesinde etkili olan faktörlere bakacağız. Ardından, çeşitli prefabrik ev metrekarelerine göre nasıl bir fiyatlandırma izlendiğini inceleyeceğiz.<span class='Apple-converted-space'> </span></span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ev Fiyatları Nasıl Belirlenir?</span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik ev fiyatları belirlenirken karşımıza pek çok faktör çıkıyor. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir;</span><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li3'><span class='s1'>Prefabrik ev modelinin toplam metrekaresi</span></li></br><li class='li3'><span class='s1'>Ev içerisinde kaç adet oda bulunacağı</span></li></br><li class='li3'><span class='s1'>Evin kaç katlı olarak inşa edileceği</span></li></br><li class='li3'><span class='s1'>Ev içerisinde kaç adet banyo bulunacağı</span></li></br><li class='li3'><span class='s1'>Prefabrik ev modeli yapımında kullanılan malzemelerin çeşitleri</span></li></br><li class='li3'><span class='s1'>Prefabrik evin temelinin atılacağı bölgenin toprak özellikleri</span></li></br><li class='li3'><span class='s1'>Prefabrik ev malzemelerinin kalınlıkları, yalıtım boyutu</span></li><br><br><span class='s1'>Bütün bunların yanısıra, prefabrik ev malzemelerinin inşaat bölgesine nakliyat ücretini ve bu evi birleştirecek olan ustaların maliyetini de düşünmek gerekmektedir.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ev Fiyatları Nelerdir?</span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik evlerin fiyatlarını belirleyen faktörlere göz attık… Gelelim prefabrik ev fiyatlarına.</span><br><br><span class='s1'>Eğer tek katlı bir ev sizin ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda yeterli olacaksa, o zaman prefabrik ev fiyatları arasında en büyük seviyeden bir ev edinmeniz de mümkün olacaktır. Bu tarz evlerin yine de metrekaresine göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Örneğin 80 metrekarelik, iki odası ve bir salonu olan tek katlı bir prefabrik ev modeli 50 bin TL civarında olacaktır. Öte yandan yine iki oda ve bir salona sahip ancan 10 metrekare daha küçük, yani 70 metrekare olan bir evin fiyatında ise 3 ila 5 bin TL indirim olacaktır ve bu evin maliyeti yaklaşık olarak 45 bin ile 47 bin TL arasında değişecektir.</span><br><br><span class='s1'>Çift katlı prefabrik evlerde ise kat saysının artması ile fiyat da artmaktadır. Genel olarak 80 metrekarelik iki katlı bir evin fiyatı, 80 bin ile 90 bin TL arasında değişmektedir. Metrekarenin artması ile fiyat da artar. Yaklaşık olarak 100 metrekarelik, üç oda bir salonu olan ve iki katlı bir prefabrik evin fiyatının 100 bin lirayı geçecektir. Bu tarz evlerde en yüksek fiyatlar ise dört oda ve bir salonu olan iki katlı ve 150 metrekarenin üzerindeki evlerde görülmektedir. Bu evlerin fiyatları 140 bin liraya kadar ulaşmaktadır.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ev Fiyatları Neleri Kapsamaktadır?</span></br><br><br><span class='s1'>Her ne kadar prefabrik ev modelleri arasında üreticinden üreticiye farklar görülse de, kimi unsurlar tüm prefabrik ev çeşitleri için fiyata dahildir. Peki, genel olarak prefabrik ev fiyatları neleri kapsamaktadır? Öncelikle prefabrik eve dair tüm parçalar fiyata dahil olmalıdır. Bu parçalar arasında duvar panelleri, tavan kaplaması, tavanın izolasyonu ve çatı kaplaması ile evin alt tabanı yer almaktadır. Bunun yanısıra birleşim elemanları da fiyata dahil olmalıdır. Ayrıca iç ve dış kapılar, evin duvarlarındaki pencereler ve bu pencelerin üstten de açılmasına imkan sağlayan vasistaslar da yine aynı ücret içindedir. Bunlarla beraber eve dair iç ve dil boya, su tesisat, aydınlatma sistemleri, mutfak sistemleri ve armatürler gibi iç mimariye dair detaylar da fiyatın içerisinde olmalıdır.</span><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler</span></br><br><br><img src='https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=https://emoji.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/prefabrik-ev-dikkat-edilmesi-gerekenler_Easy-Resize.com_-364x273.jpg&width=600&quality=100' alt=''><br><br><span class='s1'>Bütün bu özellikleri okudunuz, artık kendinize bir prefabrik ev almak istiyorsunuz! Peki, bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar nelerdir? Şimdi bunlara göz atacağız.</span><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>Öncelikle prefabrik ev ile ilgili ihtiyaçlarınızı tespit edin. Prefabrik ev modelleri arasından hangisinin size daha uygun olduğunu anlayabilmek için sizin neye ihtiyacınız dolgunu bilmeniz gerekmektedir. Düz ayak bir ev mi istersiniz yoksa merdivenler sizin için uygun mu? Balkon kullanacak mısınız yoksa sadece bahçe yeterli olur mu? Bu gibi noktaları göz önüne almak gerekmektedir.</span></li><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>İkinci adım, piyasa araştırması yapmaktır. Sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda satın almaya karar verdiğiniz model hangi firmalarda üretilmektedir? Bu firmaların sizin yaşadığınız şehre prefabrik bir ev göndermek omanı var mıdır? Belki nakliye maliyetini göz önüne alarak, kendi kentinizden bir üretici seçmeniz daha uygun olabilir. Ayrıca seçeceğiniz firmanın tecrübelerini mutlaka göz önüne alın. Bu konulardaki internet kaynaklarını iyi inceleyin.</span></li><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>Seçeceğiniz firmanın size ne kadar destek sağlayabileceğini iyi grenin. Nakliye hizmeti veriyorlar mı? Montaj için ekstra ücret mi talep ediyorlar? Yalıtım ve tesisat gibi konularda size yardımcı olabilecekler mi? Garantili bir ürün mü ve ürünün garanti süresi ne kadar? Değişiklik, iade ve kullanıcıdan kaynaklanmayan hasar durumuna karşı politikaları neler? Tüm bunları öğrenip ondan sonra firmaya karar vermek en iyisi olacaktır. Bu sayede son anda cihan problemlerde firmayı mı yoksa bağımsız birini mi muhattap almanız gerektiğini öğrenmiş olursunuz.</span></li><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>Firmanızı tespit ettiniz, siparişinizi verdiniz. Eviniz inşaat bölgesine nakliye edildi… Öncelikle bu evin üzerinde yükseleceği bir temele ihtiyacınız var. Bu temel inşa edildikten sonra, prefabrik eviniz monte edilecektir. Seçeceğiniz prefabrik ev modeli ile montaj süresi de artabilir. Bu konuda, malzemeyi tanıdıkları için prefabrik evi satın aldığınız firmadan faydalanabilirsiniz.</span></li><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>Evinizin montaj tamamlandı. Eğer ki evinizin tadını ılık bir ilkbahar gününde çıkartacaksanız sorun yok… Ancak yaz, sonbahar ve kişi düşünerek yalıtım için kolları sıvamalısınız. Yazın evin içinin çok sıcak olması, son baharda cari bölgesinin yağmurlarla yıpranması, kışın da soğuklara karşı evinizin yalıtıma ihtiyatı var. Bu nedenle seçtiğiniz prefabrik ev modeli monte edildikten sonra mutlaka ve mutlaka yalıtım yaptırın. Bunun yanısıra prefabrik evinizin cam ve pencerelerinden işi kaçağı olup olmadığını da kontrol edin. Çatı da yine işi kaçağının yaşanabileceği bir bölgedir. Buranın da ayrıca yalıtılması gerekmektedir.</span></li><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>Prefabrik ev içerisinde ısınmayı nasıl sağlayacağınıza göre, fazladan bir takım önlemler almana gerekebilir. Eğer soba kuracaksanız, zararlı gazların dışarıca çıktığından emin olun ve sobayı doğru şekilde kurun. Eğer elektrikli bir ısıtıcı kullanacaksanız, elektrik kaçağı olmadığından emin olun ve ısıtıcıları siz evde değilken mutlaka kapatın. Ayrıca herhangi bir yangın ihtimaline karşı olarak da prefabrik evinize yangın alarm takmanız gerekebilir. Bunu da ihmal etmeyin.</span></li><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>Önlem alınması gereken bir başka doğal afet ise depremdir. Seçtiğiniz prefabrik ev modeli, sizi depremde koruyabilmelidir. Bu elbette ki evin inşa edileceği bölgeye göre farklılık gösterir. Ancak depreme karşı korumalı bir prefabrik ev modeli tercih etmek akıllıca olacaktır.</span></li><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>Prefabrik evin konumunu belirlerken de dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar var. Prefabrik evinizin yasal bir ihlale neden olmayan bir bölgede kurulduğundan emin olun. Herhangi bir doğa parkı ya da koruma altındaki alan böyle bir yapılaşmanın yapılması için uygun olmayabilir. Ayrıca tarım arazileri de yine prefabrik evler için uygun değildir. Bu konuda bir ruhsat almanız gerekmektedir. Genellikle firmalar ruhsat alim sürecini müşteriye bırakırlar. Ancak size bu konuda danışmanlık verebilirler.</span></li><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>En doğru yeri bulduktan sonra, evin konumuna karar vermek gerekmektedir. Bunu yaparken, güneş adisini hesaba katın. Sabahları yatak odasına güneş dolmasını mı istersiniz, yoksa salon akşam aydınlığını alsın mı istersiniz? Buna göre konumu değiştirebilirsiniz. Konum konusunda sıkıntı yaşarsanız, evsizi ruhsatı aldığınız başka bir bölgeye taşımanız mümkündür. Çünkü kaliteli malzemeden elde edilmiş prefabrik ev modelleri, sökülüp yeniden takılabilirler.</span></li><br><br><span class='s1'>Prefabrik Ev Kaç Sene Kullanilabilir?</span></br><br><br><span class='s1'>Prefabrik bir evin garanti süresi, genellikle 50 senedir. Bu süre boyunca evin güvenle kullanılabileceği öngörülmektedir. Ancak öngörülen kullanım süresi, pek çok faktöre göre degisiklik göstermektedir. Herhangi prefabrik bir evin kullanım süresini belirleyen faktörler su sekildedir;</span><br><br><ul class='ul1'></br><li class='li11'><span class='s1'>Prefabrik ev modeli: Kullanılan malzemeler, kat sayısı, büyüklük gibi etmenler prefabrik evin ömrünü belirler.</span></li></br><li class='li11'><span class='s1'>Prefabrik evin konumu: Sık yağmur ya da direkt güneş ışığı gibi faktörler, prefabrik evin ne kadar süre boyunca kullanılabileceği konusunda belirleyici faktörlerdir.</span></li></br><li class='li11'><span class='s1'>Prefabrik evin yalıtımı: Yalıtım konusunun çok önemli odluğuna yukarıda değinmiştir. Bu konunun önemi esasen satın alacağınız prefabrik evin kullanım ömrünün belirlenmesinde de etkin konumdadır. Uygun bir biçimde yalıtımı gerçekleştirilmiş bir prefabrik ev modeli uzun süre dayanabilmektedir. Ancak iyi bir şekilde yalıtım yapılmadığında dış ve iç faktörler prefabrik evin yıpranmasına neden olmaktadır.</span></li></br><li class='li11'><span class='s1'>Prefabrik evin metal yüzeyleri: Seçeğiniz prefabrik evin metal parçaları galvanize hale getirilir yani paslanmaz yapılırsa, ömrü de uzar. Bu nedenle uzun ömürlü bir yatırım yapmak istiyorsanız, prefabrik evi seçerken paslanmaz çelikten imal edilmiş bir model tercih edin.</span></li>