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Prefabrik yapı sektöründe üretim tedbirlerle devam ediyor

Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, "Bu süreçte devletimizin getirdiği önlemlere ek olarak aldığımız ekstra tedbirlerle üretime devam ediyoruz.

08.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:18
Prefabrik yapı sektöründe üretim tedbirlerle devam ediyor
Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, "Bu süreçte devletimizin getirdiği önlemlere ek olarak aldığımız ekstra tedbirlerle üretime devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili Karmod açıklamasında görüşlerine yer verilen Çankaya, prefabrik yapı sektörünün ihracata yönelik üretimiyle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayan bir sektör olduğunu kaydederek, bu doğrultuda devletin getirdiği önlemlere ek olarak firma özelinde alınan ekstra tedbirlerle üretime devam ettiklerini belirtti.
Bu süreçte daha esnek bir personel politikası izlediklerini ifade eden Çankaya şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hazır yapı sektörü makine ekipmanlarıyla beraber emek yoğun da çalışılan bir sektör. İzin düzenlemeleriyle yüzde 70 oranında bir personel kapasitesiyle üretim gerçekleştiriyoruz. Firmamız özeli tedbirlerimiz üst düzeyde. Ofis çalışanlarımız da dahil tüm personelin her mesai girişlerinde ateş ölçümleri yapılıyor. Olası şüpheli durumların iş yeri hekimimize hemen bildirilmesi talimatını verdik. Çalışma alanlarında fiziki yakınlık mesafelerini artırdık. Yemek saatlerini düzenleyerek aynı anda yemek yeme sayısını yüzde 25 oranına düşürdük. Yemekhanede konuşmama kuralı getirdik. Genel müdürlük ve fabrika binalarımıza personel harici misafir veya tedarikçi girişlerini kaldırdık. Maske takma uygulamasına geçtik. Müşterilerimizi telefon veya internet üzerinden satın almaya yönlendiriyoruz. Satış ofislerimize gelen müşterilerimizi sosyal mesafe kuralına göre ağırlıyoruz ve görüşmeleri kısa tutuyoruz. Her ziyaret sonrası alanlar dezenfektanla temizleniyor. Bilim Kurulu'nun aldığı ilk tavsiyelerle beraber yurt dışında bulunan tüm ekiplerimiz Türkiye'ye çağırdık ve döndüler. Yurt dışı projelere üretimlerimiz devam ediyor ama bu sürecin bir an önce sona ermesi en büyük temennimiz. Çünkü üretimlerin saha montajlarına başlanarak projelerin tamamlanabilmesi buna bağlı."
Çankaya, Karmod olarak aldıkları ekstra tedbirleri uzmanların önerileri doğrultusunda gerekirse daha da artırarak güvenli çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İşletmelerimizde alınacak güvenli çalışma tedbirleriyle ekonomimize zarar vermeden bu süreci kısa sürede atlatabiliriz. Belki verimliliğimiz biraz düşecek ama bu günler de geçecek. Böylesine özel bir durumda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyüklerimize, kronik rahatsızlığı olan kardeşlerimize, yirmi yaş altı genç neslimize sabırlı olmalarını ve mutlaka kurallara uymalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Çankaya, Çankaya, CEO, Ekonomi
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