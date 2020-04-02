Préjuce Nakoulma Harika Bir Performansla FC Nantes'ı Galibiyete Taşıyor
FC Nantes'ın eski oyuncusu Préjuce Nakoulma, Nisan 2017'de SCO Angers'e karşı oynadıkları maçta gösterdiği üstün performansla iki gole imza attı ve Kanaryalar'ı Stade de la Beajouire'de 2-1'lik galibiyete taşıdı.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
FC Nantes 'ın eski oyuncusu Préjuce Nakoulma, Nisan 2017'de SCO Angers 'e karşı oynadıkları maçta gösterdiği üstün performansla iki gole imza attı ve Kanaryalar'ı Stade de la Beajouire'de 2-1'lik galibiyete taşıdı.
Kaynak: Dugout