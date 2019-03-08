Prekazi Vurdu Gol Oldu Kitabını İstanbul'da Tanıttı

Cevad Prekazi ve Onur Bayrakçeken imzasıyla çıkan kitapta Prekazi, doğduğu günden bugüne bütün detaylarıyla hayatını anlatıyor; günümüz futbolu, sanat, tarih, edebiyat ve daha birçok konu üzerine fikirlerini paylaşıyor.

"PREKAZİ: Vurdu, Gol Oldu!" kitabının basın buluşması ise Cevad Prekazi'nin ve birçok medya mensubunun katılımıyla bugün Ottoman Imperial Hotel'de gerçekleşti. Kahvaltıyla açılan buluşma, basın toplantısıyla devam etti. Toplantının açılışını Mylos Kitap Genel Yayın Yönetmeni Özlem Özdemir, "Spor Efsaneleri dizimizin başlangıcını Prekazi kitabıyla yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sadece futbolculuğuyla değil, karakteri ve duruşuyla da Türk futbolunda iz bırakmış bu özel insanın kitabını yayımlamak bizi çok heyecanlandırdı," sözleriyle yaptı. Özdemir, daha sonra sözü kitabın yazarlarından Onur Bayrakçeken'e bıraktı. Bayrakçeken, "sarı-kırmızı bir masal kahramanı" olarak adlandırdığı Cevad Prekazi'yle tanışmalarını ve kitap fikrinin nasıl doğduğunu basın mensuplarıyla paylaşırken, "Cevad Prekazi'yle doğduğu günden bugüne bütün hayatını konuştuk. Kitapta sadece futbol değil; tarih de var, politika da var, müzik de var, edebiyat da… Ortaya hepimizi heyecanlandıran bir iş çıktı, dilerim sizler de okurken aynı heyecanı duyarsınız," dedi.

Son olarak Cevad Prekazi konuştu. Efsane futbolcu, bu kitabın geleceğe bir miras olduğunu belirtirken, "Daha önce bana böyle bir fikirle, bu şekilde yaklaşan olmamıştı. Onur'a ve Mylos Kitap ekibine teşekkür ediyorum, kitabı okuyanlar bütün yönlerimle beni okuyacaklar," diyerek heyecanını dile getirdi.

Prekazi, Türkiye ve Türk insanı için de, "Türkiye ve Türk insanı bana hep çok saygı ve sevgi gösterdi. Benim de onlara sevgim sonsuz," dedi.

15 Mart'a kadar İstanbul'da olacak Cevad Prekazi, 9 Mart'ta Beşiktaş'ta Kırmızı Kedi Kitabevi'nde, 10 Mart'ta Akasya AVM Kırmızı Kedi Zuhal'de, 11 Mart'ta Galatasaray maçı öncesi Vadi İstanbul D&R'da "PREKAZİ: Vurdu, Gol Oldu!" kitabını imzalamak üzere sevenleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: Bültenler