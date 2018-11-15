Prematüre Annelerine Ayça Bingöl ve Başak Sayan'dan Tam Destek!

15 Kasım Perşembe günü Feriye'de gerçekleşen etkinliğe ünlü isimler Ayça Bingöl ve Başak Sayan da katıldı.

Türkiye'de 31 yıldır yenilikçi ürünleriyle bebeklerin sağlıklı, mutlu gelişimlerine katkı sağlamak için çalışan Prima, dünyanın en küçük kahramanları prematüre bebeklerin yanı sıra ebeveynlerinin de mücadelesine ortak ve destek olmak adına #PrematüreGücü projesini genişletiyor.

El Bebek Gül Bebek Derneği'nin prematüre ebeveynleri üzerinde gerçekleştirdiği son araştırmaya göre, erken doğum yaparak prematüre bebek dünyaya getiren her 10 anneden 8'i bebekleri prematüre olduğu için kendini suçlu hissediyor. El Bebek Gül Bebek Derneği işbirliği ile prematüre annelerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen Prima, bu kapsamda Türkiye genelinde prematüre annelere yönelik bilgilendirici eğitim ve seminerler düzenlemeyi planlıyor. Proje kapsamında Prematüre Ebeveyn Eğitim Fonu'nu oluşturan Prima, 15 Kasım'da Feriye'de düzenlediği etkinlikte hem projenin detaylarını duyurdu hem de prematüre anneleri bir araya getirdi.

Ayça Bingöl ve Başak Sayan'dan destek sözü!

Prima'nın düzenlediği etkinlikte Ayça Bingöl ve Başak Sayan da prematüre bebeklere ve ailelerine destek vermek için hazır bulundu. Sosyal medyada #PrematüreGücü etiketiyle yapılacak her paylaşımla Prima'nın kampanyasına destek verilebileceğine dikkat çeken ünlü isimler, herkesi bu konuda farkındalık yaratmak adına paylaşımda bulunmaya davet etti.

Konuyla ilgili Ayça Bingöl: "Bebek dünyaya getirmek keyifli olduğu kadar zorlu bir sürecin başlangıcıyken, prematüre bebek sahibi olmak bu zorluğu hem fiziksel hem de psikolojik olarak kat be kat artırıyor. Bu yüzden medikal desteğin yanı sıra hem annenin hem de bebeklerin bakımına destek olan aile fertlerinin bilinçlenmesi çok önemli. Bu farkındalığı yaratmak ve prematüre bebeklerin bakımına destek olmak için geliştirilen Prematüre Gücü projesini çok anlamlı buluyorum. Hayata büyük bir mücadeleyle başlayan bebekler ve aileleri için Prima'nın ve El Bebek Gül Bebek Derneği ile geliştirdiği Prematüre Ebeveyn Eğitim Fonu'nu büyüyerek geniş kitlelere ulaşması hepimizin en büyük amacı. Bu fon ile prematüre ebeveynlere yönelik tüm Türkiye genelinde eğitimler ve bilgilendirici seminerler düzenlenecek. Prematüre bebek sahibi aileler arasından yapılan araştırmalar sonucunda maalesef sadece yüzde 17'sinin psikolojik destek alabildiğini görüyoruz. Bu projeyle, zorlu süreçlerden geçen ailelere ulaşabilecek olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Prematüre bebekler için geliştirilen özel bezler, Prematüre Gücü projesi kapsamında Türkiye genelindeki hastanelere bağışlandı bile. Çok basit gibi görünse de prematüre bebekler için bez üretilmesi anne için çok mühim ve rahatlatıcı. Umarım bu projeyle çok daha fazla aileye ulaşıp, bebeklerinin hayatlarına küçük de olsa destek olmayı başarabiliriz." dedi.

Projeyle ilgili Başak Sayan "Günlerimin birçoğunu hastanede geçirdiğim, zorlu bir hamilelik dönemi yaşadım. Ve bu zorlu süreç ardından Ares ve Milan prematüre olarak dünyaya geldiler. O zamanlarda yaşadığım duyguları tarif etmem imkansız. Aylarca beklediğiniz bebeklerinize kavuşmanızın mutluluğu, onları küvözde görmenin üzüntüsü, yetememe duygusu... Hepsini bir arada yaşıyorsunuz. İşte bu sebeple Prima'nın geçen sene başlattığı bu projenin yeri bende çok ayrı. Prima bu sene de, El Bebek Gül Bebek Derneği ile birlikte prematüre bebek ailelerine yine destek olmaya devam ediyor ve prematüre ebeveyn eğitim fonu kuruyor. Prematüre bebek annesi olarak bu projenin değerini ve önemini derinden hissediyorum." dedi.

Prima Hakkında: Prima, Türkiye'nin 1986 yılında piyasaya sunulan ilk hazır bebek bezi olarak ilk günden bu yana pazar liderliğini koruyor. Annelerin ihtiyaçlarına göre ürünlerinde yeniliklere imza atan Prima; 1999 yılında hala sadece Prima'da bulunan "losyon bakım şeritleri"ni, 2000 yılında da ilk kez "nefes alan pamuksu dış yüzeyi" Türk tüketicisinin beğenisine sundu. 2003 yılında Prima, Tam Koruma ile daha geniş bel bantları ve daha yüksek emicilik gücü ile sızıntıları önleyerek bebeklerin daha rahat etmesini sağladı. 2004'te piyasaya sunduğu "Prima New Baby Yenidoğan" ürünü ise "İkili Koruma" Sistemi ile idrarın yanı sıra yenidoğana özgü yumuşak dışkının da emilmesini sağlayan yenidoğana özel ilk bebek bezi oldu. 2005 yılında hem ürün gamını Türkiye'nin ilk ve tek anatomik şekilli ürün gamı haline getirmiş hem de bebeklerin değişik gelişim aşamalarındaki farklı ihtiyaçlarının aynı bebek bezi ile karşılanamayacağından yola çıkarak, bebeklerinin gelişimlerinin her aşaması için farklı teknolojileri ile üretilmiş farklı ürünler geliştirmiştir. 2006 yılında Yeşil Ekstra Kuru tabakalı bebek bezini ve 2007 yılında da ilk mis kokulu bebek bezini tüketicileri ile buluşturmuştur. 2010 yılında ise Prima'nın en kuru ve en ince bezi, yeni Dry Max Teknolojisi ile Prima Premium Care'i annelere sunmuştur. 2005 yılında 360 derece esnek bel teknolojisine sahip külot gibi bir kerede kolayca giydirilen ve pratik bir şekilde çıkarılabilen Prima külot bezi tüketiciler ile buluşturmuştur. Prima Dünyası; Aktif Bebek, Kuru ve Hesaplı, Premium Care, Prima Külot Bez bebek bezleri ve Islak Mendilleri'nden oluşan geniş ürün gamıyla tüm beklentileri karşılıyor.