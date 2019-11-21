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Prematüre bebeğe en iyi bakım için az temas edilmeli

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 15 milyon bebek prematüre doğarken uzmanlar prematüre bebek bakımında en iyi bakımın bebeğe az temas olduğunu belirtiyor.

21.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:11Prematüre bebeğe en iyi bakım için az temas edilmeli
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 15 milyon bebek prematüre doğarken uzmanlar prematüre bebek bakımında en iyi bakımın bebeğe az temas olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor. Uzmanlar prematüre en iyi bakımın bebeğe az temas ederek daha fazla gözlemle bireyselleştirilmiş bakım olduğunu aktarıyor. Uzmanların uyarıları göre aileler yenidoğan yoğun bakım sürecine aktif olarak katılmaları sağlanmalı. Bu durumun kaliteli bakımın kriterlerinden olduğunu aktaran uzmanlar, bu farkındalığı bilen yenidoğan yoğun bakım uzmanı ve hemşire kadrosu ile emek ve sorumluluk gerektiren bu işte özelikle doktor ve hemşire kadrosuna yoğun iş düştüğünü aktarıyor.

Öte yandan bu kapsamda Dünya Prematüre Günü etkinlikleri ise insanlarda farkındalığı artırmak amacıyla yoğun bir şekilde etkinlikler düzenlenerek kutlanıyor. - İSTANBUL

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Kaynak: İHA

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