Haberler » Sağlık » Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu - Haberler

Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu

Kayseri'de 27 haftalık dünyaya gelen ve nefes almadaki sıkıntısı nedeniyle Şehir Hastanesi'nde kalp ameliyatı geçiren prematüre bebek, sağlığına kavuşup taburcu edildi.

14.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:26Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu
'de 27 haftalık dünyaya gelen ve nefes almadaki sıkıntısı nedeniyle Şehir Hastanesi'nde kalp ameliyatı geçiren prematüre bebek, sağlığına kavuşup taburcu edildi.
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Hastanesinde 2 ay önce 1150 gram olarak dünyaya gelen "Arslantaş" bebeğe 3 haftalıkken kronik akciğer hastalığı tanısı konuldu. Doktorların anjiyografik yöntemle aort ile akciğere giden damar arasındaki açıklığını kapattığı bebek, sağlığına kavuştu.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Argun, prematüre bebekte aynı zamanda kalp yetmezliği hastalığı tespit ettiklerini belirtti.
Bu durumun hastayı solunum cihazına bağlı kıldığını vurgulayan Argun, şunları kaydetti:
"Hastamızın ekokardiyografik incelemesinde aort ile akciğere giden damar arasında PDA dediğimiz bir damar açıklığı olduğunu tespit ettik. Bu durum, hastanın kronik akciğer hastalığını olumsuz etkiliyordu. Biz de anjiyografik yöntemle kasıktaki atardamar ve toplardamardan kılıf yerleştirerek aort damarından akciğere giden damar açıklığını saptadık. Bu açıklık klinik olarak önemli bir açıklıktı. Bu açıklığı anjiyografik yöntemle kapattık.
Bebeğe anestezi uygulayarak yaptığımız işlem sonrasında bebeğin solunum sıkıntısı hızla iyileşti. beklenen doğum tarihinden önce doğduğu için 1 kilo 150 gram ve işleme aldığımızda da 1 kilo 300 gram ağırlığındaydı. Bebek hızla iyileştikten sonra biz sağlıkla taburcu ettik. Bebek şu an normal doğması gereken zamanda ve 3 kilogram. Bebeğimiz şu an sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bunun için ekip olarak hepimiz çok mutluyuz. Bu işlem bu kadar küçük bir bebeğe uygulanması açısından Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiğimiz ilk işlem."

Şehir Hastanesi, Kayseri, Bebek, Sağlık

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Sağlık

Son Dakika Haberleri

13:16  Libya'daki ateşkes süreci - Haberler
13:15  İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak özel bir mahkeme kurulmalı - Haberler
13:14  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı gazilerimizin vazife malülü aylığıyla ilgili teknik sıkıntılar vardı,... - Haberler
13:10  Kulu'da gurbetçinin evine hırsız girdi - Haberler
13:09  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de macera peşinde değiliz" - Haberler
13:01  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi - Haberler
12:50  ABD'li astronot bir ilke imza attı! Uzayda kurabiye pişirdi - Haberler
12:37  Erdoğan'dan masadan kaçan Hafter'e sert sözler: Yalan darbesi yaptı - Haberler
12:31  MHP, Filenin Sultanları hakkında Birol Şahin'in tepki çeken açıklamasına savunma istedi - Haberler
12:23  Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti - Haberler
14.01.2020 13:17:46