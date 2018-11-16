Prematüre Bebekler 2-4 Yaş Civarında Yaşıtlarına Ulaşır

Prematüre bebeklerin gelişmelerini tamamlamadan doğmaları sebebiyle zamanında doğan bebeklere göre geriden gelme gibi bir durumun söz konusu olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, "Prematüre bebekler ortalama 2-4 yaş civarında normal yaşıtlarına ulaşır. Aileler öncelikle sabırlı olmalı ve bebek bakımını uzman ekiple birlikte yönetmeli" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de prematüre sıklığı ortalama yüzde 12 olarak biliniyor. Bu da her yıl yaklaşık 150.000 prematüre bebek demek. Bu bebeklerin yüzde 20'sinin 32 hafta altında düşük doğum ağırlıklı kabul edilen bebekler olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, "Bu oran diğer ülkelerde yaklaşık yüzde 8 - 10 civarında. Bunların da yüzde 10'u 32 hafta altında doğuyor" dedi.

PREMATÜRE BEBEKLERİN BAKIMI EVDE DE TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMELİ

Yenidoğan ünitesinden çıkarak evde bakımı devam eden prematüre bebeğin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, "Bebek taburcu olduktan sonra da titiz bir bakım gerekiyor. Büyüme ve kilo izlemi, işitme, yenidoğan tarama, nörolojik ve sosyal gelişim, göz muayenesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği, bağışıklama ve beslenme gibi pek çok konuda düzenli hekim kontrolleri aksatılmamalı, bebeğin gelişimi takip edilmeli" dedi.

PREMATÜRE BEBEK BAKIMI BİR EKİP İŞİ

Yenidoğan ünitesinden çıkan bebeğin bakımının okul çağına kadar ciddi bir izleme programına tabi tutulduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, "Öncelikle bir Neonatolog eşliğinde ekip içinde olmayı kabul etmeli ve sabırla gerekli kontrolleri yapmalı. Zaman içinde bebek büyüdükçe sorunlar da hafifler. Düzenli kontroller, sağlık taramaları ve bakım kuralları yerine getirildiği takdirde prematüre bebekler de kısa sürede, zamanında dünyaya gelmiş akranlarını yakalar, hayatlarına aynı şekilde devam ederler" şeklinde konuştu.