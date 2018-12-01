Prematüre bebekler buluştu

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:51



01 Aralık 2018 Cumartesi 17:51

Prematüre bebekler buluştuErken doğan bebeklerin mutlu günüESKİŞEHİR - Eskişehir Özel Ümit Hastanesi'nde dünyaya gelen prematüre bebekler, hastane personeli ve ailelerinin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Hastane tarafından; gebelik süresi tamamlanmadan dünyaya gelen ve zamanından önce doğmuş olan 'prematüre bebekler' için düzenlenen organizasyon, özel bir düğün salonunda gerçekleşti. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı. Doktorlar ve hastane görevlileri ile toplu hatıra fotoğrafı çektiren aileler, unutulmaz bir gün geçirdiklerini dile getirerek, emeği geçen isimlere teşekkür etti.Program kapsamında bir konuşma yapan Özel Ümit Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Özgür Özdemir, "Bebeklerimiz beklenenden erken dünyaya geldiler. 37'inci haftadan erken olan doğumları 'prematüre' olarak adlandırıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin doğum olmuş geçen sene ve bunların 150 bin tanesi prematüre bebek. Yani Türkiye'de her gün 150 bin tane bebek aramıza katılıyor. Her sene 17 Kasım'da bu bebeklerin yaşam savaşını, gelişimini ve bundan sonraki değerlendirmeleri anlatmak, kamuoyuna bilgi vermek, bilinçlendirmek amacıyla dünya genelinde 17 Kasım tarihlerinde 'Prematüre Haftası' olarak kutlamaktayız. Bu bebeklerin ne kadar narin, ne kadar tedaviye muhtaç olduğuna dikkat çekmek amacıyla biz de sizleri, prematüre bebeklerimizi bir araya tekrar getirdik" şeklinde konuştu."Sizlerin duygularının çok yoğun olduğunu biliyoruz"Buluşmada konuşma yapan bir diğer isim ise Özel Ümit Hastanesi Yeni Doğan Sorumlusu Dr. Coşkun Minnet'ti. Ailelere hitap eden ve prematüre bebeklerin uzun bir mücadele sonrası hayata tutunduklarını vurgulayan Minnet, şunları kaydetti: "Hakikaten uzun bir mücadele, uzun süren sıkıntılar. Şimdi bakıyorum da genelde herkes gülüyor ama yeni doğanda kaldığınız dönemde gülen anne, gülen baba oldukça azdı. Zor günlerdi. Ağzımızdan çıkacak 2 tane güzel, olumlu kelime; birazcık mutluluk, birazcık tebessüm için belki günlerinizi verdiniz. Ama şükürler olsun ki, genelde mutlu son oluyor. Filmin sonu güzel bitti diye düşünüyorum. Bir hayli büyümüş bebekler var. Yakında okula gidecekler, hatta gidenler de var herhalde. Tabi biz orada işimizi yapıyoruz. Profesyonel çalışıyoruz. Duygularımızı birazcık arka plana alıyoruz. Ama sizlerin duygularının çok yoğun olduğunu biliyoruz. Belki size karşı bir resmi ağız konuşması oluyor ama inanın o duygularınızı biz de çok iyi hissediyoruz."Etkinlikte görüşlerini dile getiren prematüre bebek aileleri ise hastane personelinden gördükleri ilgiye dikkat çekerek, düzenlenen organizasyon sebebiyle kendilerine teşekkür ettiler.Düzenlenen organizasyonun sonunda bir de pasta kesilerek katılımcılara ikram edildi.