Prematüre Bebekler Dünyaya Geldikleri Hastanede Buluştu

20 Kasım 2018 Salı 14:18



20 Kasım 2018 Salı 14:18

Mersin'in Tarsus ilçesinde prematüre olarak doğan bebekler, "Dünya Prematüre Günü" kapsamında dünyaya geldikleri hastanede bir araya geldi.İlçedeki bir özel hastaneden yapılan açıklamaya göre, 800 ile bin 500 gram ağırlığındayken kentte doğuma gerçekleşen prematüre bebekler, hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan doktor ve hemşirelerin "Dünya Prematüre Günü" kapsamında düzenlediği programda buluştu.Prematüre bebeklerin ailelerinin de katıldığı etkinlikte, doktorlar ve hemşireler duygu dolu anlar yaşadı.Uzun süre çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ederek hayata tutunan bebekleri büyümüş olarak gören doktor ve hemşireler, etkinliğe katılan bebekler ile yakından ilgilendi.Programda, hastanede doğumu gerçekleşen prematüre bebekler için pasta kesildi.Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe çok sayıda sağlık personeli katıldı.