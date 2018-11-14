Prematüre Bebekler Hayata Tutunmayı Kutladı

Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, erken doğumla dünyaya gelen ve uygulanan bakım, tedaviyle yaşama tutunan prematüre bebekler için kutlama programı düzenlendi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzelendiği etkinlikle erken doğumla dünya gelen ve yaşama tutunan bebeklerle ailelerini konuk etti.
Pasta kesilerek kutlama yapılan etkinliğe katılanlar arasında üçü prematüre 4 çocuk dünyaya getiren ev hanımı Birsen Çoban da katıldı. Anne
Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikisi kız dört çocuğu olduğunu, bunlardan 3'ünün de prematüre doğduğunu söyledi.
Doktorların önerilerini birebir uygulayarak bebeklerinin hayata tutunmasını sağladıklarını belirten Çoban, şunları kaydetti:
"Evde yapılması gerekenleri, önerileri harfiyen uyguladım. İlaçlarına düzenli şekilde devam ettik. Doktorlarımız sayesinde prematüre bebeklerimi hayata tutundurduk. Çok minik oldukları için banyo yatırırken, kıyafet giydirirken çok zorlandım. Normal bebeklere göre çok daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Eşimin desteğiyle üstesinden geldik." Yenidoğan
yoğun bakım uzmanı Dr. Gönül Tezel de her yıl dünyada doğan bebeklerin yüzde 10'unun, prematüre doğduğunu, bu oranın Türkiye
'de ise yüzde 12 civarında olduğunu söyledi.
Bu bebeklerin özel bakım gerektirdiğini anlatan Tezel, "Bebekler yattıkları süre boyunca aileler de bizler de zorluklar yaşıyoruz. Taburcu olduktan sonra da takiplerimiz devam ediyor. Uzun bir süreç. Bin gramın altındaki bebekler bizi daha çok zorluyor." dedi.
Antalya
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:30