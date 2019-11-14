Prematüre Bebekler, Kahraman Savaşçılar!

Peki prematüre bebekler hakkında neler biliyoruz? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Wassim Bekraki prematüre bebeklerin gelişim sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Gelişmiş teknoloji ve tıbbi olanaklar umut vadediyor

Prematüre bebekler bazen o kadar erken dünyaya geliyorlar ki 1000 gr altında bile olabiliyorlar. Bu nedenle uzun soluklu ve zor bir süreçten geçiyorlar. Kimilerinin akciğerleri yeterince gelişmemiş, kimileri kalp sorunları, kimileri enfeksiyonla ve beyin kanamalarıyla ciddi hayati sorunlarıyla savaşmak zorunda kalıyorlar. Vücutları o kadar zayıf ki en ufak bir problem bile onlar için büyük bir sorun olabiliyor. Prematüre bebekler, daha hayatın ilk dakikalarında solunum cihazlarına bağlanır, damar yolu açılır ve antibiyotik tedavisi alırlar. İşte prematüre doğum bu yüzden aileler için zor günlerin başlangıcı demektir. Günümüzün gelişmiş ileri teknolojileri ve tıbbi olanakları ile hüzünlü sonuçlar artık yerini mutlu sonlara bırakmış ve hayata tutunan bebeklerimiz olmaya başlamıştır. Süreç zor olsa da her gün olumlu tepkilerin artması ve bebeklerin hayata tutunması bu zor olan süreci umut dolu günlere bırakmaktadır. Bu yüzden artık prematüre bebekler geçmişe nazaran daha çok yaşama şansına sahipler.

Prematüre bebek gelişiminde karşılaşılan sorunlar neler?

Prematüre doğan bebeklerin doğum haftası ne kadar düşük olursa akciğerlerinde sürfaktan denilen maddenin eksikliği olasılığı o kadar fazla olur. Bu yüzden erken doğum şüphesi olan tüm annelere kadın doğum doktorları tarafından iğne uygulanır. Bu şekilde özellikle ilk 6 saat içinde bebeklerin solunumunun daha rahat olması sağlanır ve sürfaktan ihtiyacı ilk birkaç saat içinde daha az olur. Bu saatler bebekler için çok önemlidir ve ilk saatleri iyi bir şekilde atlatan bebekler ilerideki sorunları o kadar az olacaktır. Bu maddenin eksikliği sebebiyle solunum sıkıntısı ve doğumundan sonraki saatlerde inleme, oksijenlenme değerlerinde düşme solunum sıkıntısı ve morarma olabilir; eksik olan maddenin solunum yolu ile verilmesiyle tedavi edilebilmektedir.

Erken doğan bebeklerin beyinlerindeki solunum merkezinin yeteri kadar olgunlaşmamasına bağlı olarak solunumları zaman zaman duraksayabilir. Bu 20 saniyeyi aşan solunum duraksamasına apne denir. Bebek büyüdükçe kendiliğinden düzelir, ancak bebek 36 haftadan küçük ise veya daha büyük olup ama yoğun bakım ünitesinde izlenirken çok sık apne gelişirse önce ilaç tedavisine başlanır. İlaç etkili olmazsa solunum makinesine bağlamak gerekebilir.

Prematüre bebeklerin sindirim sistemi yeteri kadar olgunlaşmadan doğdukları için beslenmeye başlandıktan kısa süre sonra nekrotizan entrokolit (NEK) denen barsak hastalığı gelişebilir. Bu hastalık besin intoleransı, safralı kusma veya safralı mide içeriği, karnında şişme şeklinde başlar, bebeğin hayatını tehlikeye sokabilir. Bu duruma düşmemek için prematüre bebeklerde beslenme çok önemli ve çok yavaş ilerlemesi gerekir. Çok düşük ağırlıklı bebeklerde bazen beslenmede 1 ml artış bile yeterli kabul edilir. Ama NEK her şeye rağmen oluşursa hemen oral beslenme kesilerek bebek damar yoluyla beslenmeye dönüş yapılır. Bu aşamada tespit edilen bebeklerin çoğu iyileşir. Bazen de cerrahi girişim gerekebilir, hayatın daha sonraki döneminde başka barsak sorunları da ortaya çıkabilir.

Prematüre bebekler de diğer bebeklere nazaran daha çok sarılık sorunu ile karşılaşabilir. Ama bu durum genellikle NİCU içinde olduğu için direkt fototerapi ve gereken tetkikleri yapılarak çoğu zaman sorunsuzca tedavisi yapılır.

Prematüre bebeklerde göz sorunu olarak prematüre retinopatisi denilen ve kısaca ROP denilen sorundan bahsedecek olursak 36 haftadan önce doğan bebeklere ROP sorunu açısından muhakkak göz doktoru tarafından muayenesi yapılmalıdır. ROP muayenesi 36. haftada yapılmalı ve geciktirilmemelidir aksin takdirde oluşan göz sorunu tedavi edilemez hale gelebilir ve körlük ile sonuçlanır. Bebekler NİCU içinde 36. haftaları tamamlarsa NİCU içinde ROP muayenesi yapılır. Daha erken taburcu olan bebekler muhakkak 36. haftada verilen ROP muayenesi randevusuna gitmelidir.

Prematüre bebeklerin için en uygun besin anne sütü!

Prematüre doğum yapan annelerin sütleri zamanında doğum yapan annelerin sütlerine göre daha fazla protein içerir. Anne sütü ile bebeğinizin, prematürenin yaşadığı Sepsis, NEK, ROP gibi çok ciddi sorunları görme oranı azalır, beyin fonksiyonlarının doğru gelişimi sağlanır ve ayrıca yaşıtlarını fiziksel ve nörolojik parametrelerde yakalayabilir. Çünkü anne sütü bebeğin ihtiyacı neyse o içeriğe sahiptir. Bebeklerin büyüme ve gelişmeleri yakından takip edilerek yeteri kadar beslenip beslenmediği anlaşılabilir. Bu bebeklerin kemik gelişimlerinin normal olması için D vitamini, kansızlık gelişmesini önlemek için de demir almaları gerekmektedir. D vitaminini yeteri kadar almazlarsa prematüre bebeklerde kolayca raşitizm gelişebilir.

Bebek ne zaman evde bakılabilecek duruma gelir?

1900 gr ve üzerindeki tartıya ulaşan, annesini rahatça emen veya biberonla beslenen bebekler anne ile yapılan oryantasyon dönemi sonrası taburcu edilebilir hale gelir. Taburcu olduktan sonra bebeğinizin gelişimini takip etmek için haftalık veya iki haftalık tıbbi kontroller, bebeğinizin sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Gelişimi normalse ayda bir izlem önerilir. Bu takiplerde kilo alımı, boy ve baş çevresi takibi önemlidir. Gereken durumlarda biyokimyasal tetkikler yapılmalı ve büyüme eğrileri yakından takip edilmelidir. Prematüre bebeklerin bağışıklık sistemi daha hassastır. Bu nedenle siz ve diğer aile bireylerinin özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu olan aşılarını yaptırmış olmalarına dikkat edin. Annenin emzirirken rutin aşıları yaptırmasında sorun yoktur. Bebeğinizin göz, kulak burun boğaz ve nöroloji muayenelerini düzenli olarak yaptırın.