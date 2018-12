Prematüre Bebekler Ücretsiz Kuvözler ile Hayata Tutunuyor - Cakarta

14 Aralık 2018 Cuma 11:53



MAHMUT ATANUR - Endonezya'da, yoksul ailelerin prematüre bebekleri, ücretsiz kuvöz projesiyle hayata tutunuyor.Depok kentindeki Endonezya Üniversitesi tarafından ticari amaçla başlatılan ancak daha sonra sosyal sorumluluk projesine dönüşen kuvöz çalışması, ülke genelinde prematüre bebeklerin hayatını kurtardı.Özellikle yoksul bölgelerde, erken doğan bebeklerin bakımı konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen ücretsiz kuvöz projesinde, prematüre bebeklerin doğumdan sonraki gelişimlerinde hayati öneme sahip hijyen, nem ve sıcaklık değerlerinin sağlanarak ölüm vakalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.Bugüne kadar 2 binden fazla prematüre bebeğin kuvöz ihtiyacının karşılandığı girişimde, internet üzerinden mesaj yoluyla üniversiteye ulaşan prematüre bebek sahibi ailelere, bağışçıların yardımıyla evde kullanıma hazır kuvöz sağlanıyor.Kuvöz ihtiyacının yeterince karşılanamadığı ülkede, kullanımı pratik ve taşınabilir kuvöz çalışmasıyla birçok bilim ödülü kazanan proje ekibi, şimdiye kadar yaklaşık 80 kente ulaşırken ücretsiz kuvöz çalışmalarının 2020'ye kadar yaygınlaştırılmasını hedefliyor."Tüm ihtiyaçları karşılayacak kuvöz yapıyoruz"Mühendislik Fakültesinde görev yapan ücretsiz kuvöz projesinin öncüsü 63 yaşındaki Prof. Dr. Raldi Artono Koestoer, gelir seviyesi yetersiz prematüre bebek sahibi ailelerin sorunlarına dikkati çekti.Koestoer, "Prematüre bebek sahibi aileler, genellikle sağlık sigortalarının kuvöz desteğini kapsamaması ya da bulundukları bölgede yeterli cihazın bulunmamasından bu sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Sağlık sigortası olanlar da ancak birkaç güne kadar hastanelerin kuvöz hizmetinden yararlanabiliyor. Biz de kuvöz temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle bu projeyi başlattık." ifadesini kullandı.Prematüre bebeklerin temel bakım ihtiyaçlarını karşılayacak kolay bir teknikle kuvöz üretimi yaptıklarını aktaran Koestoer, "İnternet üzerinden oluşturduğumuz sistemle de aileler rahatça bizlere ulaşıyor. Belli kayıt işlemlerinin ardından projemiz kapsamında bağışçı ve gönüllülerimizin desteğiyle yapımını 250 dolara tamamladığımız kuvözlerimizi, ulaşım masrafları dahil ailelere ücretsiz şekilde ulaştırıyoruz." diye konuştu.Her pazartesi kuvöz sağladıkları bebeklerin sağlık durumu ve gelişimleriyle ilgili ailelerden bilgi aldıklarını vurgulayan Koestoer, ihtiyacın karşılanmasının ardından kuvözlerin ihtiyacı olan başka ailelere verildiğini söyledi.Kendini "Prematüre bebeklerin babası" olarak tanımlayan ve yaptığı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Koestoer, şöyle devam etti:"2 kişi ile başladığımız projede, şu an 6 kişi çalışıyoruz. Tüm ekibim, böyle bir projenin içinde yer almaktan çok mutlu. Şu ana kadar ürettiğimiz 250 kuvöz ile 2 binden fazla prematüre bebeğin hayatını kurtardık. Kuvöz verdiğimiz ikiz ve üçüz prematüre bebek sahibi aileler de var. Çok şükür şu ana kadar hiçbir ölüm vakası ile karşılaşmadık. Projemizi daha da genişletmek istiyoruz. Şu anki üretimimiz, tropikal ülkelerdeki hava sıcaklığı değerlerine göre yüzde yüz çalışır vaziyette ve bu sistemi öncelikli olarak Ekvatoral iklim kuşağında yer alan ülkelere de yardım amaçlı yaymak istiyoruz. Kurduğumuz sistemi başka ülkelerden uzmanlar da gelip inceleyebilir. Bazı basit teknik değişikliklerle başka ülkelerin ikliminde de kullanılmaya hazır hale getirilebilir.""Masraflardan dolayı hastaneden çıkmak zorunda kaldım"İkiz prematüre bebek sahibi 40 yaşındaki taksi şoförü Irwan Fitri Setiawan, "Bebeklerimiz, 34 haftalıkken biri 1,6 ve diğeri de 1,5 kilogram doğdu. Sağlık sigortam, sadece 4 günlük kuvöz kullanımını kapsıyordu. Daha sonraki her gün için ortalama 70 dolar istenen kuvöz ücretini karşılayacak imkanım olmadığı için hastaneden çıkmak zorunda kaldım." dedi.İnternette ucuz kiralık kuvöz ararken bir yakınının önerisiyle projeden haberi olduğunu söyleyen Setiawan, "Çok basit bir başvuruyla kimlik kartı ve doğum belgelerinin ibraz edilmesinin ardından bana ikiz bebekler için tasarlanmış kuvöz sağladılar. 3 haftadır kullanıyorum ve sağlık durumları çok şükür iyi. Her ikisi de 2,3 kilogram ağırlığına ulaşana kadar kullanacağız. Bu program beni büyük maddi külfetten kurtardı ve bebeklerimin sağlığına ilişkin endişelerim konusunda rahatlattı." şeklinde konuştu.Yıllık ortalama 680 bin prematüre bebek sayısıyla dünyada 5. sırada yer alan yaklaşık 260 milyon nüfuslu Endonezya'da, her 100 canlı doğumdan ortalama 16'sında erken doğum gerçekleşiyor. Yoksul ve kırsal kesimde yaşayan halk, erken doğan bebekleri için yüksek tedavi masrafı ya da sağlık altyapısından kaynaklı kuvöz hizmetinden faydalanamıyor.