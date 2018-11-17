Prematüre Bebeklere "Mezuniyet Töreni"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesince Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte prematüre bebeklere temsili mezuniyet belgesi verildi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen etkinliğe, hastanede prematüre olarak dünyaya gelen ve yaşama tutunmuş çocuklar ile aileleri katıldı.
Etkinlikte konuşan hastanenin Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Cömert, "Ülkemizde her 10 bebekten 1'i prematüre olarak dünyaya geliyor. Bu bebekler erken dünyaya gelmeleri nedeniyle solunum, beslenme, büyüme gelişme ve görme ile ilgili pek çok sorunla karşılaşabiliyorlar. Bu yüzden bu bebeklerin yenidoğan yoğun bakım hizmeti verebilen özel merkezlerde, özel bakım almaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte, "Ben prematüre annesiyim" başlıklı sunumda bebeği ile yaşadığı sürece değinen Laylo Muhammediyeva da katılımcılarla bu konudaki tecrübelerini paylaştı.
Daha sonra programda, prematüre bebeklere temsili mezuniyet belgeleri verildi. Ayrıca, bebekler anneleriyle, prematüre ağacına patik astı.
Etkinlik, prematüre bebek ve çocukların pasta kesiminin ardından sona erdi.
İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:38