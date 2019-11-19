Haberler » Güncel » Prematüre çocuklar ve aileleri bir araya geldi - Haber

Prematüre çocuklar ve aileleri bir araya geldi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde prematüre çocuklar için '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

19.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:32Prematüre çocuklar ve aileleri bir araya geldi
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde prematüre çocuklar için '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe farklı yaş gruplarından prematüre çocuklar anne ve babaları ile birlikte katılırken, Hastane Başhekimi Dr. Ferdi Güneş, hastanede görev yapan doktorlar ve personel de çocukları yalnız bırakmadı.

Prematüre bebekleri önemsediklerini kaydeden Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Ferdi Güneş, "Bu etkinliği her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Prematüre bebekler yaklaşık 500 gram olarak doğup, bir buçuk aya kadar hastanemizde kalabiliyorlar. Onların gelişimlerini an ve an takip ediyor ve gözlemliyoruz. Dolayısıyla tüm bebekler gibi prematüre bebeklerimizi de kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Bu süre içerisinde annelerini de en güzel şekilde hastanemizde misafir ediyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz etkinliğimizde yeni doğmuş bir bebeğimiz de vardı ilkokulda okuyan çocuğumuzda. Aileler bu etkinlik sayesinde birbirleri ile kaynaşma fırsatı yakalıyor. Tüm mesai arkadaşlarım adına etkinliğe katılan tüm ailelere teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte prematüre çocuklar için özel hazırlatılan pasta kesilirken, çocuklara ve etkinliğe katılan ailelere ikram edildi. Başhekim Güneş, çocukları ile yakından ilgilenerek ailelerle sohbet etti. - AYDIN

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek üzere bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:57 Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı
19:56 Beylerhan köylüleri sanayi bölgesinin genişlemesini istiyor
19:56 SETA'da "Türk-Amerikan İlişkilerini Yeniden Tanımlamak" paneli
19:54 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:46 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
19.11.2019 19:59:50