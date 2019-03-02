Premier League'de Şampiyonluk Yarışı Hız Kazanıyor

Premier League'in güçlü temsilcilerinden Tottenham 2 Mart Cumartesi günü Arsenal ile Londra Derbisi'nde karşılaşıyor. Ardından Everton ile Liverpool 3 Mart Pazar günü Merseyside Derbisi'nde kozlarını paylaşacak. Her iki derbi mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus farkıyla canlı olarak ekrana gelecek.

Premier League'in 29. haftasında futbolseverler derbiye doyacak. İlk olarak 2 Mart Cumartesi günü Totthenham ile Arsenal karşılaşacak. Wembley Stadyumu'nda Türkiye saati ile 15.30'da oynanacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından Premier League tutkunları ile buluşacak.

Derbi öncesindeki son durumda Mouricio Pochettino'nun öğrencileri 60 puanla üçüncü sırada, Unai Emery'nin talebeleri ise 56 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ligde son oynanan Bournemouth maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı. İlk 4 arasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Arsenal bakalım güçlü rakibi karşısında nasıl bir oyun sergileyecek?

Everton ile Liverpool kozlarını paylaşacak

3 Mart Pazar günü Mersisayd Derbisi'nde ise Everton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Goodison Park'ta Türkiye saati ile 19.15'te oynanacak maç, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Jurgen Klopp'un ekibi 69 puanla liderlik koltuğunda otururken, Marco Silva'nın öğrencileri ise 36 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. Everton'da milli futbolcumuz Cenk Tosun top koştururken, Liverpool'da ise Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah bulunuyor. Liverpool'un şampiyonluk iddiasını sürdürmek istediği bu derbiyi sakın kaçırmayın!

S Sport ve S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.

Kaynak: Bültenler