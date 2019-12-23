Premier League’in Robin Hood’u

Premier League’in en çok şampiyon olan takımı Manchester United, bu sezon geride kalan 18 haftada pek iyi bir sonuç tablosuna sahip değil. United, ligde 18 maçta 25 puan toplayabildi ve sekizinci sıraya yerleşti. Ancak işin ilginç yanı, bu 25 puanın 14’ünün Büyük Altılı’daki diğer takımlardan ve lig ikincisi Leicester City’den alınmış olması. United, bu rakipleriyle oynamadığı 12 maçta yalnızca 11 puan toplayabildi.



Manchester United, Büyük Altılı takımlarına ve Leicester’a karşı şu ana dek altı maça çıktı. Bu altı maçın dördünü kazandı, ikisinde berabere kaldı. Chelsea’yi 4-0’la geçen Ole Gunnar Solskjaer’in öğrencileri, sezonun flaş ekibi ve şu an ikinci sırada bulunan Leicester City’yi 1-0 mağlup etti. Ardından Arsenal ile oynadığı maçta 1-1 ile bir puan aldı.



Ligde şu ana de yenilmeyen ve 17 maçta 16 galibiyet alan Liverpool’un bu sezon ligde karşılaşıp da mağlup edemediği tek takım Manchester United. Old Trafford’daki maçta Kırmızı Şeytanlar, Marcus Rashford ile ilk yarıda öne geçmiş; Liverpool, Adam Lallana ile 85. dakikada bir puanı kurtarmıştı.



Ligin 15. haftasında, eski menajeri Jose Mourinho’nun yeni takımı Tottenham ile karşılaşan United, yine Rashford’ın golleriyle 2-1 kazanan taraf oldu. Bir sonraki hafta ise sırada Manchester City deplasmanı vardı. United, Anthony Martial ve Rasford ile ilk yarıda 2-0 öne geçti ve maçı 2-1 kazanmayı bildi.



Ancak ligin güçlü ekiplerine karşı elde edilen bu parlak sonuçlar, diğer takımlara karşı elde edilemiyor. Söz konusu altı maçta dört kez kazanan ve bu maçlardan 14 puan çıkaran Manchester ekibi, diğer takımlarla oynadığı 12 maçta yalnızca iki kez kazanabildi, beş kez mağlup oldu, beş kez de berabere kaldı.





Manu, Büyük Altılı ve Leicester City harici takımlarla oynadığı 12 maçta yalnızca Norwich City ve Brighton & Hove Albion’ı mağlup edebildi. Crystal Palace, West Ham, Newcastle United, Bournemouth ve son olarak da Watford’a mağlup oldu. Bu 12 maçtan yalnızca 11 puan elde etti.



Menajer Ole Gunnar Solskjaer’in topa sahip olduğunda üretmekte zorlanan ancak topla oynayan rakiplere karşı kontra atağa etkili çıkmaya dayalı oyun yapısı, birçok futbol yorumcusuna göre bu tablonun nedenini oluşturuyor.

Kaynak: EuroSport.com