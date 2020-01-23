Premier League tarihinin en kötü Manchester United’ı

Ole Gunner Solskjaer yönetiminde Manchester United, bu sezon Premier League’de şu ana dek 24 maç oynadı. Bu 24 maçta dokuz galibiyet, yedi beraberlik ve sekiz yenilgiyle 34 puan topladı. Ve bu bilenço, Kırmızı Şeytanlar’ın Premier League’de ilk 24 hafta itibariyle elde ettiği en kötü sonuç.



Takımın efsane menajeri Sir Alex Ferguson’ın 2013 yazında takımın başından ayrılmasının ardından şampiyonluk yaşayamayan United, yine de böylesi karamsar bir tabloyla karşılaşmamıştı. Ole Gunnar Solskjaer, önceki teknik direktörleri aratan bir performans ortaya koyuyor. United, ligdeki son dört maçının üçünden mağlup ayıldı.



Premier League’deki -şu anda içinde bulunduğumuz sezonla birlikte- 28 sezonun ilk 24 maçlarında United’ın topladığı puanlar şu şekilde:













Sezon





Oynanan maç sayısı





Toplanan puan





Teknik direktör







2019/20

24

34

Ole Gunnar Solskjaer





2018/19

24

45



Jose Mourinho + Ole Gunnar Solskjaer





2017/18

24

53

Jose Mourinho





2016/17

24

45

Jose Mourinho





2015/16

24

40



Louis Van Gaal







2014/15

24

44

Louis Van Gaal





2013/14

24

40



David Moyes







2012/13

24

59

Alex Ferguson





2011/12

24

55

Alex Ferguson





2010/11

24

51

Alex Ferguson





2009/10

24

53

Alex Ferguson





2008/09

24

56

Alex Ferguson





2007/08

24

57

Alex Ferguson





2006/07

24

57

Alex Ferguson





2005/06

24

48

Alex Ferguson





2004/05

24

50

Alex Ferguson





2003/04

24

56

Alex Ferguson





2002/03

24

46

Alex Ferguson





2001/02

24

48

Alex Ferguson





2000/01

24

57

Alex Ferguson





1999/00

24

56

Alex Ferguson





1998/99

24

47

Alex Ferguson





1997/98

24

48

Alex Ferguson





1996/97

24

47

Alex Ferguson





1995/96

24

45

Alex Ferguson





1994/95

24

50

Alex Ferguson





1993/94

24

58

Alex Ferguson





1992/93

24

44

Alex Ferguson













Kaynak: EuroSport.com