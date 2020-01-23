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Premier League tarihinin en kötü Manchester United’ı

Ole Gunner Solskjaer yönetiminde Manchester United, bu sezon Premier League’de şu ana dek 24 maç oynadı.

23.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:14Premier League tarihinin en kötü Manchester United’ı
Ole Gunner Solskjaer yönetiminde Manchester United, bu sezon Premier League’de şu ana dek 24 maç oynadı. Bu 24 maçta dokuz galibiyet, yedi beraberlik ve sekiz yenilgiyle 34 puan topladı. Ve bu bilenço, Kırmızı Şeytanlar’ın Premier League’de ilk 24 hafta itibariyle elde ettiği en kötü sonuç.

Takımın efsane menajeri Sir Alex Ferguson’ın 2013 yazında takımın başından ayrılmasının ardından şampiyonluk yaşayamayan United, yine de böylesi karamsar bir tabloyla karşılaşmamıştı. Ole Gunnar Solskjaer, önceki teknik direktörleri aratan bir performans ortaya koyuyor. United, ligdeki son dört maçının üçünden mağlup ayıldı.

Premier League’deki -şu anda içinde bulunduğumuz sezonla birlikte- 28 sezonun ilk 24 maçlarında United’ın topladığı puanlar şu şekilde:






Sezon


Oynanan maç sayısı


Toplanan puan


Teknik direktör



2019/20
24
34
Ole Gunnar Solskjaer


2018/19
24
45

Jose Mourinho + Ole Gunnar Solskjaer


2017/18
24
53
Jose Mourinho


2016/17
24
45
Jose Mourinho


2015/16
24
40

Louis Van Gaal



2014/15
24
44
Louis Van Gaal


2013/14
24
40

David Moyes



2012/13
24
59
Alex Ferguson


2011/12
24
55
Alex Ferguson


2010/11
24
51
Alex Ferguson


2009/10
24
53
Alex Ferguson


2008/09
24
56
Alex Ferguson


2007/08
24
57
Alex Ferguson


2006/07
24
57
Alex Ferguson


2005/06
24
48
Alex Ferguson


2004/05
24
50
Alex Ferguson


2003/04
24
56
Alex Ferguson


2002/03
24
46
Alex Ferguson


2001/02
24
48
Alex Ferguson


2000/01
24
57
Alex Ferguson


1999/00
24
56
Alex Ferguson


1998/99
24
47
Alex Ferguson


1997/98
24
48
Alex Ferguson


1996/97
24
47
Alex Ferguson


1995/96
24
45
Alex Ferguson


1994/95
24
50
Alex Ferguson


1993/94
24
58
Alex Ferguson


1992/93
24
44
Alex Ferguson






Sir Alex Ferguson, Manchester United, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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