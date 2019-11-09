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Premier Lig'de Chelsea ikinci yarıda attığı gollerle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

09.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:54Premier Lig'de Chelsea ikinci yarıda attığı gollerle kazandı
İngiltere Premier Lig'de , konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Londra ekibi, ligin 12. haftasında Stamford Bridge Stadı'nda Crystal Palace'ı ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 52. dakikada Tammy Abraham ve 79. dakikada Christian Pulisic'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 26'ya yükselten Chelsea maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkarken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

Crystal Palace, Chelsea, Spor

Kaynak: AA

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