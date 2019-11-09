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Premier Lig'de Everton kazandı, Tottenham berabere kaldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

09.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:46Premier Lig'de Everton kazandı, Tottenham berabere kaldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği , deplasmanda 'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin 12. hafta mücadelesinde Everton, St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Tom Davies'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Southampton, 50. dakikada Danny Ings'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Everton, 75. dakikada Richarlison'un golüyle yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Everton formasıyla geçen hafta karşısında ağları sarsmasının ardından bu maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Bu sonuçla Everton puanını 14'e çıkarırken, Southampton 8 puanda kaldı.
Tottenham galibiyeti unuttu
Tottenham ise konuk ettiği Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak ligde galibiyet hasretini sürdürdü.
Maçın gollerini, ev sahibi ekip adına 58. dakikada Heung-Min Son, konuk takım adına 78. dakikada George Baldock kaydetti.
Ligde son 5 haftadır maç kazanamayan Tottenham 14 puana ulaşırken Sheffield United'ın puanı 17'ye yükseldi.

Southampton, Cenk Tosun, Tottenham, Everton, Spor

Kaynak: AA

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